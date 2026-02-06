Stars Ellen DeGeneres verlässt das Vereinigte Königreich nicht

Ellen DeGeneres - Grammys 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2026, 09:00 Uhr

Ellen DeGeneres verlässt das Vereinigte Königreich nicht. Obwohl die 68-jährige TV-Moderatorin und ihre Frau Portia de Rossi (53) kürzlich 27,4 Millionen US-Dollar für ein Haus in Montecito, Kalifornien, ausgegeben haben, hat das Paar keine Pläne, das ländliche England zu verlassen, wo es sich 2024 niedergelassen hat. Ein Insider sagte gegenüber ‚Us Weekly‘: „Sie planen weiterhin, Vollzeit im Vereinigten Königreich zu leben, werden aber ein paar Monate im Jahr in Montecito verbringen.“ Ellen und Portia – seit 2008 verheiratet – tauschten die USA 2024 gegen die Cotswolds, nachdem sie den Umzug bereits seit einiger Zeit in Erwägung gezogen hatten. Ein weiterer Insider erklärte zuvor ‚Us Weekly‘: „Sie hatten das Land schon besucht und sich Häuser angesehen, waren sich aber nicht sicher, wann sie es umsetzen würden. Als sie den richtigen Ort gefunden hatten, haben sie sofort zugeschlagen.“

Ellen hatte bereits erklärt, dass im Vereinigten Königreich „einfach alles besser“ sei. Die TV-Ikone gab zu, dass sie ihren neuen Lebensstil seit dem Umzug nach England sehr genieße. Gegenüber dem Moderator Richard Bacon sagte sie: „Es ist absolut wunderschön. Wir sind es einfach nicht gewohnt, so eine Art von Schönheit zu sehen. Die Dörfer, die Städte, die Architektur – alles, was man sieht, ist charmant, und es ist einfach eine einfachere Art zu leben.“

Ellen, die zwischen 2003 und 2022 ihre eigene Talkshow moderierte, erklärte zudem, dass sie das Landleben seit dem Wegzug aus den USA im Jahr 2024 sehr schätze. Sie sagte: „Wir sind im November hierhergezogen, was nicht der ideale Zeitpunkt war, aber ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Schnee gesehen. Wir lieben es hier. Portia hat ihre Pferde hierher fliegen lassen, ich habe Hühner, und wir hatten etwa zwei Wochen lang Schafe.“ DeGeneres bestätigte außerdem, dass sie und de Rossi wegen der Wiederwahl von Präsident Donald Trump ins Vereinigte Königreich gezogen seien. Sie sagte: „Wir sind einen Tag vor der Wahl hier angekommen und sind mit ganz vielen Nachrichten von Freunden mit weinenden Emojis aufgewacht, und ich dachte nur: ‚Er ist wieder drin.‘ Und wir haben gesagt: ‚Wir bleiben hier.'“