Stars Elliot Page: Gelegentliche Ausrutscher in Bezug auf sein Geschlecht stören ihn nicht

Bang Showbiz | 16.08.2024, 18:00 Uhr

Elliot Page verriet, dass er „ständig“ mit dem falschen Geschlecht angesprochen wird, sich davon aber nicht stören lasse.

Der 37-jährige Schauspieler, der sich im Jahr 2020 als transgender geoutet hatte, erklärte, dass er sich keine Sorgen wegen gelegentlichen Ausrutschern mache, solange diese nicht aus Bosheit passieren.

Page erzählte in einem Interview gegenüber der ‚Guardian‘-Zeitung: „Ich werde ständig mit dem falschen Geschlecht angesprochen und das ist mir egal, es sei denn, jemand versucht, Sie wissen schon, [gemein zu sein].“ Elliot spielt in seinem neuen Film ‚Close to You‘ einen Transmann, der seine Mutter in dem Film korrigiert, wenn sie ihn mit dem falschen Geschlecht anspricht. Der Darsteller besteht jedoch darauf, dass er im echten Leben nicht so reagieren würde: „Ich möchte klarstellen: Ich würde [sie] nicht als ich selbst korrigieren. Ich würde sagen: ‚Es ist in Ordnung. Wir werden den Moment hinter uns lassen. Es dauert eine Sekunde.‘ Aber, wissen Sie, ich bin in dem Film nicht ich. Ich bin [die Figur] Sam. Und dieser Moment war so perfekt, weil das nun einmal passiert.” Elliot fügte hinzu, dass auch seiner eigenen Mutter der eine oder andere Ausrutscher passiert, was aber nie ein Problem sei. Der Star sagte: „Sie ist ziemlich gut. Ich sage: ‚Natürlich, das wird eine Sekunde dauern, Mama. Es ist in Ordnung. Du musst dir deswegen keine Vorwürfe machen!'“ Elliot hatte vor kurzem über sein Liebesleben gesprochen und enthüllte, dass es sich für ihn derzeit „aufregend“ anfühlt, Single zu sein.