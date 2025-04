Stars Elizabeth Hurley: Sie schwärmt von Billy Ray Cyrus‘ Country-Wurzeln

Elizabeth Hurley and Billy Ray Cyrus Instagram April 20 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2025, 14:00 Uhr

Der Star soll 'das ganze Cowboy-Ding' an dem Musiker schätzen.

Elizabeth Hurley soll „das ganze Cowboy-Ding“ an Billy Ray Cyrus schätzen.

Die 59-jährige Schauspielerin und der 63-jährige Country-Sänger hatten ihre Follower am Ostersonntag mit einem gemeinsamen Instagram-Posting überrascht.

Auf dem Foto ist Billy dabei zu sehen, wie er Elizabeth einen Kuss auf die Wange gibt. Ein Freund des Paares verriet jetzt, dass Hurley Billy Rays Country-Wurzeln sehr attraktiv finden würde. Der Freund der Stars erzählte in einem Gespräch mit der ‚Page Six‘-Kolumne der ‚New York Post‘-Zeitung: „Sie hat lange auf eine Romanze gewartet. Ich glaube, dass sie das ganze Cowboy-Ding gut findet.“ Der Freund der Prominenten fügte hinzu, dass Elizabeth die Osterfeiertage mit dem Country-Sänger auf seiner Ranch in Nashville verbracht habe. Einige Prominente und Fans reagierten schockiert auf die neue Romanze, Insider bestehen jedoch darauf, dass Elizabeth und Billy Ray es ernst zu meinen scheinen. Hurley und Cyrus haben bisher keine weiteren Informationen zu ihrer angeblichen Beziehung preisgegeben, Elizabeth schien die neue Romanze jedoch am Anfang des Monats anzudeuten.