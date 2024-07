Mit William und George im Stadion EM: König Felipe und Prinzessin Sofía feiern mit dem spanischen Team

Der spanische König mit seiner Tochter Sofía und den spanischen Europameistern in Berlin. (hub/spot)

SpotOn News | 15.07.2024, 08:01 Uhr

König Felipe hat zusammen mit seiner Tochter Sofía den EM-Sieg der spanischen Nationalmannschaft in Berlin gefeiert.

Spaniens König Felipe (56) und seine Tochter Sofía (17) haben mit ihrer Fußballnationalmannschaft den EM-Sieg in Berlin gefeiert. Die beiden Royals waren in die deutsche Hauptstadt gekommen, um das Finale gegen England zu verfolgen, wo sie mitfieberten und die beiden Treffer ihres Teams bejubeln konnten. Nach dem 2:1-Sieg über die "Three Lions" ließ es sich der spanische König dann nicht nehmen, jedem Spieler seines Teams einzeln die Hand zu schütteln.

Rote Outfits für das EM-Finale in Berlin

König Felipe trug eine leuchtend rote Krawatte zum dunkelblauen Anzug und hellem Hemd, die perfekt zu Spaniens rot-gelbem Fußballtrikot passte. Seine Tochter Sofía erschien in einer ebenfalls roten, eleganten Hose im Stadion, zu der die 17-Jährige eine schlichte, weiße Bluse kombinierte.

Die spanischen Royals trafen auf der Tribüne unter anderem auf Kollegen, auch der britische Thronfolger Prinz William (42) und sein Sohn, Prinz George (10), verfolgten das EM-Finale in Berlin. Auf Instagram teilte das spanische Königshaus ein Bild, das die royalen Fußballfans gemeinsam im Stadion zeigt.

Nach dem Triumph im Finale der Europameisterschaft feierten König Felipe und Prinzessin Sofía ihr Team dann nicht nur auf dem Rasen. In einer Instagram-Story des spanischen Königshauses hieß es unter anderem: "Europameister!!! Ihr wart die beste Mannschaft, ihr habt uns jedes Spiel genießen lassen und ganz Spanien ist stolz auf euch. Herzlichen Glückwunsch".

Königin Letizia und Prinzessin Leonor fehlten in Berlin

Nicht anwesend beim EM-Finale in Berlin waren König Felipes Ehefrau, Königin Letizia (51), sowie die älteste Tochter des Paares, die spanische Thronfolgerin Prinzessin Leonor (18). Die vierköpfige Familie hat sich erst vor wenigen Tagen gemeinsam in Lloret de Mar gezeigt, um eine Preisverleihung zu besuchen.