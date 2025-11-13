Stars Emily Blunt: Klare Ansage von Judi Dench

Bang Showbiz | 13.11.2025, 14:00 Uhr

Emily Blunt wurde von Dame Judi Dench dafür gerügt, dass sie zu spät kam und „extrem verkatert“ war, als sie gemeinsam an einem Theaterstück arbeiteten.

Die 42-jährige Schauspielerin war gerade einmal 18 Jahre alt, als sie 2001 in einer Produktion von ‚The Royal Family‘ im Londoner West End an der Seite der Schauspiellegende gecastet wurde. Sie liebte die Zusammenarbeit mit der Oscar-Preisträgerin, bis Emily eines Tages fast den Vorhangruf verpasste, weil sie am Abend zuvor ausgegangen war, um zu trinken.

Blunt erzählte dem Magazin ‚Elle‘: „In meinem ersten Theaterstück spielte ich mit Dame Judi Dench, und sie war für mich einfach magisch. Ich war 18. Ich habe einiges von ihr gelernt. Sie war wirklich das Bindeglied zu allem anderen.“ Die ‚Der Teufel trägt Prada‘-Darstellerin fügte hinzu: „Sie war so nett zu mir, und obwohl ich die einzige Person unter 50 in dieser Besetzung war, gab sie mir nie das Gefühl, in ihrer Garderobe nicht willkommen zu sein. […] Sie hat einen lustigen, frechen, unglaublichen Sinn für Humor und nimmt sich selbst überhaupt nicht ernst. Sie nimmt ihre Arbeit ernst, aber sich selbst nicht. Diese Ausgewogenheit hat mich sehr inspiriert.“

Allerdings lernte Blunt eine andere Seite der Bühnenveteranin kennen, als sie nach einer langen Nacht zu spät zum Theater kam, um an einer Matinee-Aufführung teilzunehmen. Sie erzählte weiter: „Dann erinnere ich mich an das eine Mal, als sie wütend auf mich wurde. Das lag daran, dass ich am Abend zuvor auf Sauftour gewesen war. Ich hatte einen schlimmen Kater und hätte es fast nicht zum Vorhangruf für die Matinee geschafft. Ich erinnere mich, wie sie sagte: ‚Nein, Schatz. Nein, niemals.'“ Seitdem sei Blunt nie wieder zu spät gekommen.