Stars John Krasinski und Emily Blunt stellen Kinder über ihre Karrieren

Emily Blunt and John Krasinski - The 81st Annual Golden Globe Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2026, 11:00 Uhr

Der Schauspieler gibt Einblicke in das Privatleben des Hollywood-Paars.

John Krasinski und Emily Blunt stellen ihre Familie über ihre eigenen Karrieren.

Die Schauspieler haben beide große Erfolge in Hollywood gefeiert. Doch der 46-Jährige betonte, dass ihre Kinder immer oberste Priorität in ihrem Leben haben. John – der seit 2010 mit Emily verheiratet ist – verriet gegenüber ‚CBS Mornings‘: „Ehrlich gesagt lautet die einfache Antwort: ‚Kinder und Familie zuerst.‘ Das haben wir glücklicherweise immer gut hinbekommen, indem erst der eine [Film] und dann der nächste [gemacht wurde]. So ist immer einer von uns bei den Kindern zu Hause.“

John erklärte außerdem, dass das Promi-Paar darauf achte, seine Töchter Hazel (11) und Violet (9) wann immer möglich mit an die Drehorte zu nehmen. „Wir nehmen die Kinder überallhin mit, wo wir drehen und wo wir Zeit mit ihnen verbringen können. Wir haben das alles in New York gedreht, ‚A Quiet Place‘ wurde in New York gedreht und ‚Jack Ryan‘ war in London“, berichtete der Familienvater. Diese Lösung stelle alle zufrieden. „Sie kamen mit uns nach London. Es ist ein Zirkus! Ein Familienzirkus!“, plauderte er aus.

Der ‚The Office‘-Star gab zuvor zu, dass seine Kinder von der Schauspielkarriere ihrer Mutter mehr beeindruckt sind als von seiner eigenen. Hazel und Violet würden Emily für viel cooler halten als ihn selbst. John – der seine Kinder sogar in die Entstehung seines Animations-Fantasyfilms ‚IF: Imaginäre Freunde‘ einbezog – sagte gegenüber ‚People‘: „Als sie herausfanden, dass ich das machen würde, war das wirklich aufregend, weil es das erste Mal war, dass ich sie in irgendetwas eingebunden habe.“ Der Filmstar scherzte: „Ich war mir ziemlich sicher, dass sie dachten, ich sei Buchhalter, weil ihre Mutter Mary Poppins war und in ‚Jungle Cruise‘ mitgespielt hat. Sie hatte bei unseren Mädchen also von Anfang an einen sehr unfairen Vorsprung.“