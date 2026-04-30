Stars Inspiration hinter diesem ‚Der Teufel trägt Prada‘-Charakter fühlte sich ‚verraten‘

Devil Wears Prada - Emily Blunt - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2026, 18:00 Uhr

Die Frau, die zur Inspiration von Emily Charlton in ‚Der Teufel trägt Prada‘ wurde, fühlte sich von Emily Blunts Figur „verraten“.

Promi-Stylistin Leslie Fremar hat erzählt, dass sie mit Autorin Lauren Weisberger während deren acht Monaten beim Magazin ‚Vogue‘ zusammenarbeitete, was ihren Roman von 2003 und die Filmadaption drei Jahre später inspirierte. Im Gespräch mit ‚Vogue‘-Chefin Chloe Malle im Podcast ‚The Run-Through‘ gab sie nun zu, dass sich das Buch „wie ein Verrat“ angefühlt habe.

Weisberger basierte Andy Sachs, gespielt von Anne Hathaway, auf ihrer Zeit als Junior-Assistentin von Anna Wintour, nachdem sie von Fremar eingestellt worden war, die wiederum die Inspiration für Emily Blunts Figur war. Die Rolle der Miranda Priestly, gespielt von Meryl Streep, basierte auf Wintour. Fremar sagte: „Ich weiß, dass ich es bin. Ich bin Emily.“ Sie zitierte eine der ikonischsten Zeilen des Films und erklärte: „Ich habe [Lauren] definitiv eine Million Mal gesagt, dass eine Million Mädchen für den Job töten würden. Das war definitiv meine Zeile, weil ich das wirklich geglaubt habe und ich wusste, dass sie nicht unbedingt dort sein wollte.“

Als Wintour zum ersten Mal hörte, dass Lauren das Buch geschrieben hatte, rief sie Leslie an. Die Stylistin erinnerte sich: „Ich hatte panische Angst. [Wintour] sagte: ‚Wer ist Lauren Weisberger?‘ Und ich sagte: ‚Sie war deine Junior-Assistentin.‘ Und sie sagte: ‚Nun, sie hat ein Buch über uns geschrieben, und du bist schlimmer als ich.‘ Ich wollte irgendwie mehr Fragen stellen, aber man kann ihr nicht wirklich so viele Fragen stellen.“

Obwohl sie anerkennt, dass Buch und Film „Fiktion“ seien, kann sie einen Großteil der Realität dahinter nicht ignorieren. Sie erklärte: „Es fühlte sich einfach wie eine Bloßstellung an. Auch wenn ihr offensichtlich geraten wurde, es als Fiktion darzustellen, basierte es wirklich auf vielen Dingen, die ich erlebt habe, die sie erlebt hat. Ich war wahrscheinlich nicht sehr nett und ich war wahrscheinlich angespannt, weil ich das Gefühl hatte, auch ihren Job machen zu müssen. Also war das für mich wirklich frustrierend. Ich denke, sie saß wahrscheinlich einfach da und schrieb ein Buch und nahm den Job nicht unbedingt so ernst wie ich.“

Mit Weisberger hat sie „nie wieder gesprochen“, nachdem diese ‚Vogue‘ verlassen hatte. Allerdings traf Fremar die Schauspielerin Emily Blunt nach dem ersten Film. Sie verriet: „Ich habe zu ihr gesagt: ‚Ich muss dir nur sagen, ich bin Emily.‘ Sie war ehrlich gesagt nicht so interessiert. Ich dachte, ich würde so eine riesige Reaktion bekommen. Nein. Es war eher so: ‚Oh, okay.'“

Mode-Ikone Wintour wird seit Erscheinen des Buches als Inspiration für Streeps tyrannische Magazin-Chefin angesehen und obwohl sie Fragen zum Film lange vermied, gab sie letztes Jahr zu, dass sie den Film „fantastisch“ fand und die „süßen Sorgen“ der Modebranche zerstreuen konnte. Sie sagte im Podcast ‚The New Yorker Radio Hour‘: „Ich ging zur Premiere und trug Prada, ohne überhaupt zu wissen, worum es in dem Film gehen würde. Ich glaube, die Modebranche war sehr besorgt um mich wegen des Films, dass er mich in ein schwieriges Licht rücken würde … eine Karikatur.“ Allerdings machten Schauspieler wie Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt den Film in ihren Augen großartig und unterhaltsam: „Und am Ende fand ich, dass es fair dargestellt war.“ Hathaway, Blunt und Streep kehren in ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ zurück, der am 1. Mai erscheint.