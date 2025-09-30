Stars Emily Blunt nennt KI-geschaffene Schauspielerin Tilly Norwood ‚angsteinflößend‘

Bang Showbiz | 30.09.2025, 18:17 Uhr

Emily Blunt hat die KI-generierte Schauspielerin Tilly Norwood als „angsteinflößend“ bezeichnet.

Das neu gegründete KI-Talentstudio Xicoia hat die digitale Darstellerin erschaffen und damit für viel Furore gesorgt. Eline Van der Velden stellte das Projekt beim Zurich Film Festival vor, und bereits jetzt gibt es Interesse von Agenturen – zur Bestürzung der ‚Smashing Machine‘-Darstellerin.

Als Emily ein Bericht über Tilly gezeigt wurde, sagte sie zu ‚Variety‘: „Bin ich enttäuscht? Ich weiß nicht, wie ich es beantworten soll, außer zu sagen, wie angsteinflößend das ist. Nein, ernsthaft? Das ist eine KI? Mein Gott, wir sind geliefert. Das ist wirklich, wirklich beängstigend. Bitte hört auf. Bitte hört auf, unsere menschliche Verbindung wegzunehmen.“

Die 42-Jährige bemerkte, dass Tilly als Mischung bekannter Stars konzipiert sei und ihr gesagt wurde, sie sei „die nächste Scarlett Johansson“. Sie antwortete: „Aber wir haben Scarlett Johansson.“

Emily ist nicht die einzige Kritikerin des Projekts in Hollywood. ‚Scream‘-Schauspielerin Melissa Barrera nannte die Einführung von Tilly „ekelhaft“. Sie postete in einer Instagram-Story: „Hoffentlich verlassen alle Schauspieler, die von der Agentur vertreten werden, die das macht, diese Agentur. Wie ekelhaft. Lest die Stimmung.“ Auch ‚Matilda‘-Star Mara Wilson zeigte sich entsetzt. Sie schrieb: „Und was ist mit den hunderten lebenden jungen Frauen, deren Gesichter zusammengefügt wurden, um sie zu erschaffen? Ihr hättet keine von ihnen engagieren können?“

Auch Whoopi Goldberg kritisierte die Idee in ‚The View‘ und erklärte, das KI-Modell habe einen „unfairen Vorteil“ – wies aber darauf hin, dass die Technik noch nicht „nahtlos“ genug sei, um als menschlich durchzugehen. Sie sagte: „Das Problem ist, meiner bescheidenen Meinung nach, dass man plötzlich etwas gegenübersteht, das mit 5.000 anderen Schauspielern generiert wurde. Es hat Bette Davis‘ Haltung, Humphrey Bogarts Lippen.

Es hat meinen Humor, danke Darling. Und so ist es ein unfairer Vorteil.“