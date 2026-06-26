Film ‚Avengers: Endgame‘ soll ‚Avatar‘ als erfolgreichsten Film aller Zeiten ablösen

Avengers Endgame - Sky BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2026, 20:00 Uhr

Die bevorstehende Wiederveröffentlichung von 'Avengers: Endgame', die neues Filmmaterial, eine speziell produzierte Einführung sowie einen exklusiven Abspann für Infinity Vision- und IMAX-Vorführungen enthalten wird, soll 'Avatar' als umsatzstärksten Film aller Zeiten überholen.

Es wird erwartet, dass die Herrschaft von ‚Avatar‘ als erfolgreichster Film aller Zeiten mit der Neuveröffentlichung von ‚Avengers: Endgame‘ endet.

Die neue Version von ‚Endgame‘, die zusätzliches Filmmaterial enthalten wird, soll im September erscheinen. Disney bestätigte, dass sie den Titel ‚Avengers: Endgame Encore‘ tragen wird.

Laut ‚Deadline‘ bestätigten Disney-Vertreter die Neuigkeit auf der Branchenmesse CineEurope in Barcelona, dem offiziellen Kongress der International Union of Cinemas. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass die Wiederveröffentlichung eine eigens produzierte Einführung sowie einen exklusiven Schlussabschnitt enthalten wird, der nur in Infinity Vision- und IMAX-Versionen zu sehen sein wird.

Besondere Aufmerksamkeit gilt nun den Einspielergebnissen, denn es bleibt abzuwarten, ob Endgame den 2009 erschienenen Film ‚Avatar‘ als erfolgreichsten Film der Kinogeschichte ablösen kann. Derzeit führt ‚Avatar‘ mit weltweiten Einnahmen von 2,923 Milliarden US-Dollar die Rangliste an. ‚Endgame‘ folgt mit 2,797 Milliarden US-Dollar. Bereits zuvor hatte ‚Endgame‘ ‚Avatar‘ von Platz eins verdrängt, ehe eine Wiederaufführung des Science-Fiction-Films im Jahr 2021 ‚Avatar‘ erneut an die Spitze brachte. Sollte die neue ‚Endgame‘-Version mehr als 126 Millionen US-Dollar einspielen, würde der Film wieder die Spitzenposition der umsatzstärksten Filme aller Zeiten übernehmen.

Die Wiederveröffentlichung erfolgt vor dem nächsten Film der Reihe, ‚Avengers: Doomsday‘, der im Dezember erscheinen soll. In ‚Doomsday‘ werden unter anderem Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Channing Tatum, Simu Liu, Sir Ian McKellen, Tom Hiddleston und Paul Rudd mitwirken. Paul Rudd erklärte kürzlich, dass es sich für ihn immer noch „surreal“ anfühle, Teil des Marvel Cinematic Universe zu sein. Im Gespräch mit ‚Variety‘ sagte er: „Es ist ein surreales und zugleich großartiges Gefühl, ein Teil davon zu sein.“ Er habe im Laufe der Jahre mit so vielen Menschen Freundschaften geschlossen, und fügte hinzu: „Wenn ich darüber nachdenke, wie lange das inzwischen her ist, wird mir klar, dass ich schon viel länger bei Marvel bin, als ich selbst oft wahrnehme. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich all die Schauspieler wiedersehe, mit denen ich mehrfach zusammengearbeitet habe. An Marvel ist etwas ganz Besonderes: Es lässt sich einen wieder wie ein Kind fühlen.“