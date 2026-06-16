Stars Keke Palmer spricht über den herzzerreißenden Einfluss von Ruhm auf ihre Familie

Keke Palmer - May 2026 - Getty Images - I Love Boosters LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2026, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin enthüllt, dass ihre ganze Familie "durch den Ruhm traumatisiert" worden sei.

Keke Palmers Familie fand es schwer, sich nach ihrem Durchbruch noch mit ihr zu identifizieren, da sie „alle durch den Ruhm traumatisiert“ worden seien.

Die Schauspielerin wurde bereits als Teenager durch Produktionen wie ‚Akeelah and the Bee‘ und die Nickelodeon-Sitcom ‚True Jackson‘ bekannt. Sie und ihre Familie hatten jedoch Mühe, sich an ihren wachsenden Bekanntheitsgrad in Hollywood anzupassen. Im Gespräch mit Whoopi Goldberg im Rahmen der ‚Storytellers‘-Reihe des Tribeca Festivals sagte Keke: „Ich erinnere mich, dass einfach niemand mehr eine Verbindung zu mir herstellen konnte. Und das Ding mit meiner Familie ist: Meine Familie war immer großartig, aber es gab eine Phase, in der wir alle durch den Ruhm traumatisiert wurden.“

Die 32-Jährige erklärte, dass es für ihre Familie alles andere als einfach gewesen sei. „Sie hatten ein nachvollziehbareres Erlebnis dieses Ruhm-Traumas als ich, richtig? Weil ich der Star war. Sie waren die Menschen im Schatten des Stars“, schilderte sie. Ihrer Familie sei es leichter gefallen, einander zu verstehen, als sie und ihren Erfolg nachzuvollziehen. „Sie versuchen immer noch zu verstehen und zu verarbeiten, was für eine verrückte Erfahrung sie gemacht haben, während ich gleichzeitig erlebe, wie alle um mich herum dadurch beeinflusst werden, dass alle mich nun anders wahrnehmen – obwohl ich eigentlich noch immer dieselbe bin wie früher“, erläuterte die Sängerin.

Damals sei Keke unfassbar traurig gewesen. „Ihr wisst gar nicht, wie sehr. Ich war wirklich so traurig. Ich war so traurig, dass ich mir gewünscht habe, den Schmerz davon fühlen zu können, weil er nicht körperlich war“, gestand sie. Der Star fügte hinzu: „Er war so tief in meiner Seele und in meinem Herzen, dass ich mich irgendwie taub gefühlt habe, als gäbe es keinen Weg, ihn aus mir herauszubekommen.“

Keke gab ihr Schauspieldebüt 2004 in ‚Barbershop 2‘ und wurde bis zum Ende des Jahrzehnts regelmäßig in Film und Fernsehen besetzt. In jüngerer Zeit war sie unter anderem in ‚Nope‘, ‚Good Fortune‘ und ‚I Love Boosters‘ zu sehen und hat gleichzeitig ihre Musikkarriere wiederbelebt. Ihre Familie, zu der ihre Eltern Sharon und Larry Palmer sowie ihre Geschwister Loreal sowie die Zwillinge Lawrence und Lawrencia gehören, zog sogar von Illinois nach Los Angeles, um ihre Karriere zu unterstützen. Heute lebt Keke in Los Angeles mit ihren beiden Schwestern, deren Kindern und ihrem dreijährigen Sohn Leodis zusammen.