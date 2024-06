Beauty & Fashion Emma Chamberlain: Großes Lob an Thom Browne Couture

Emma Chamberlain - March 2019 - Louis Vuitton show - Paris Fashion Week - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2024, 16:00 Uhr

Emma Chamberlain schwärmte davon, dass Thom Browne Couture sie an einen „komplett einnehmenden“ Ort führen wird.

Die 23-jährige YouTuberin lobte den 58-jährigen Modeschöpfer und seine „entzückende“ Kleidung bei der Premiere seiner Kollektion auf der Paris Fashion Week, die von den bevorstehenden Olympischen Spielen in der französischen Hauptstadt inspiriert wurde.

Die Internet-Persönlichkeit verriet in einem Gespräch mit Mitchell Nugent für das ‚Interview‘-Magazin: „Erstens die Welt, in die man hineingezogen wird, von jeder einzelnen Person, die an dieser Show mitarbeitet, die eine Uniform trägt, bis hin zu der unglaublich stimmigen Laufstegshow, die er kreiert und die immer ganz wunderbar zur Kulisse passt. Ich weiß, dass ich in diese neue Welt eingeführt werde, die sich so komplett einnehmend anfühlen wird, da er jedes Detail berührt. Es ist immer so entzückend. Ich weiß immer, dass es eine Show sein wird. Es wird eine echte Show werden. Es werden Dinge passieren. Es wird Sachen geben, an die ich nie hätte denken können, und er wird unsere Vorstellung von Modenschauen aus der Perspektive der Performance ändern.“ Der Star gab zudem zu, dass es ihr „so viel Spaß“ gemacht habe, den Kaffee in Charli XCXs Musikvideo zu ihrem Song ‚360‘ zu werfen, in dem auch Julia Fox, Gabbriette, Rachel Sennott und Chloë Sevigny zu sehen sind.