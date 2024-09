Sie feiert in Italien Madonna verzaubert ihre Fans in Mailand mit makellosem Teint

Madonna beim Verlassen der Dolce & Gabbana After Show Party in Mailand. (the/spot)

SpotOn News | 23.09.2024, 15:01 Uhr

In Mailand hat Madonna wieder einmal ihre Vorliebe für spektakuläre Fashion-Momente unter Beweis gestellt. Bei Dolce & Gabbana präsentierte sie sich in extremen Outfits und mit makellosem Teint.

Optisch zu altern, ist keine Option für die "Queen of Pop": Das hat Madonna (66) während der Fashion Week in der italienischen Modestadt Mailand wieder einmal unter Beweis gestellt. In verschiedenen atemberaubenden Looks nahm sie am Wochenende sowohl an der Fashion Show als auch an der Party von Dolce & Gabbana teil und präsentierte sowohl in der Front Row als auch beim Verlassen der Party-Location ihren makellosen, faltenfreien Teint.

Video News

Zur Modenschau unter dem Motto "Italian Beauty" erschien die 66-Jährige in einem aufregenden Outfit aus schwarzer Spitze – dominiert von einem spektakulären Kopfschmuck bestehend aus Krone und Schleier. Zur anschließenden Party erschien sie in einem aufreizenden Look aus einem weißen transparenten Kleid in Kombination mit einem schwarzen Korsett sowie Netzstrumpfhose und weiteren Eyecatcher-Accessoires.

Auf Instagram postete die Sängerin einen kleinen Rückblick zu ihrem Aufenthalt bei der italienischen Fashion Week und schrieb dazu: "Ciao Milano, danke an Dolce & Gabbana für all die Liebe." Unter dem Post sammeln sich die Kommentare der Fans, die Madonna für ihren alterslosen Look feiern: "Wie kannst du wirklich echt sein", kommentiert eine Followerin, während jemand anders schreibt: "Die ewige Königin".

Dolce & Gabbana dankt Madonna

Die beiden Designer Domenico Dolce (66) und Stefano Gabbana (61) hatten sich zuvor mit einem eigenen Post bei ihr für ihre jahrelange Unterstützung bedankt. Zu einem Video, das während der Fashion Show aufgenommen wurde, schrieben die beiden: "Danke, Madonna, dass du von erstem Moment an an uns geglaubt hast. Wer wir heute sind, hängt zu einem nicht kleinen Teil von dir ab! Liebe."

Madonna hat italienische Wurzeln

US-Sängerin Madonna hegt aufgrund ihrer familiären Wurzeln eine starke Verbindung zu Italien. Sie wurde 1958 als Madonna Louise Ciccone geboren, ihr Vater ist der Sohn italienischer Einwanderer.