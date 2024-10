"Ihr seid der Wahnsinn!" Rekord ausgebaut: Peter Maffay feiert 21. Nummer-eins-Album

Peter Maffay hat dieses Jahr Abschied von der großen Bühne gefeiert. (jom/spot)

SpotOn News | 18.10.2024, 17:27 Uhr

Sein Platz als ewiger Rekordhalter in den Offiziellen Deutschen Album-Charts ist ihm sicher: Peter Maffay erobert mit seinem Livealbum zum 21. Mal den Thron.

Er war bereits Rekordhalter für die meisten Nummer-eins-Platten, jetzt hat Peter Maffay (75) seinen Rekord weiter ausgebaut: Mit "We Love Rock'n'Roll (Leipzig-Live-2024)" feiert er sein 21. Nummer-eins-Album in den Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Der deutsche Rocksänger platzierte sich zudem zum 313. Mal in der Top 10, was vor ihm ebenfalls noch keiner geschafft hat. Mit dem Livealbum wurde ein besonderer Moment festgehalten: Maffay, der sich im Juli von der Zeit der großen Tourneen verabschiedete, und seine Band spielten zum Abschluss ihrer ausverkauften Tour 2024 "We love Rock 'n'Roll" in der Arena in Leipzig.

Video News

Peter Maffay freut sich über "großartige Auszeichnung"

Bei Instagram meldete sich Maffay mit einem Video, in dem er den "Nummer 1 Award" in den Händen hält, und einer kurzen Botschaft zu seinem Erfolg: "Liebe Freunde, ihr seid der Wahnsinn!", heißt es in dem Post. "In meinen Händen halte ich etwas ganz besonders Wertvolles: Unsere 21. Nummer 1! Diese großartige Auszeichnung teile ich gerne mit euch, meiner Band, meinem gesamten Team und Sony Music. Danke an jeden Einzelnen und jede Einzelne fürs gemeinsam möglich machen!"

Hinter Maffay platzieren sich diese Woche in den Deutschen Album-Charts Montez (30) mit "Pass auf mein Herz auf" und "The BBC Collection" mit einem Set von Radiokonzerten und Sessions der verstorbenen Gitarrenlegende Rory Gallagher (1948-1995). Coldplay landen mit "Moon Music" auf Platz vier, gefolgt von Charli XCX (32) mit "Brat".

In den Single-Charts bleibt "The Emptiness Machine" von Linkin Park auf der Eins. Der Sommerhit "Bauch Beine Po" von Shirin David (29) behauptet sich auf Platz zwei und "LID" von Lacazette klettert vom vierten auf den dritten Platz. Neu mit dabei ist "Geschlossene Augen" von Nico Santos (31) und Sido (43) auf Platz vier. Dahinter landet "Playboybunnies" von Jazeek, Luciano & Miksu / Macloud.