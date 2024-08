Bei Olympia zu Gast Emma Chamberlain: Ihr Weg vom YouTube-Star zur Fashionikone

Emma Chamberlain bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024. (noe/spot)

SpotOn News | 01.08.2024, 18:00 Uhr

Emma Chamberlain beeindruckt mit ihren Looks gerade bei Olympia, doch das ist nichts neues. Schon lange gilt sie als Mode-Vorbild für viele und ist mit ihren Outfits häufig Teil der öffentlichen Diskussion. Doch wie kam es überhaupt dazu und was macht sie so besonders?

YouTube-Star und Podcasterin Emma Chamberlain (23) ist gerade zu Gast bei den Olympischen Sommerspielen in Paris und begeistert dort mit ihren außergewöhnlichen und modischen Looks. Schon lange gilt sie als Modeikone, die vor allem den Kleidungsstil jüngerer Menschen maßgeblich beeinflussen konnte. Mit ihren Outfits, die sie meistens auf Instagram mit ihren 15 Millionen Followern teilt, sorgt die 23-Jährige häufig für Aufsehen.

Eine steile Entwicklung

Ihren Anfang als Internetstar machte Chamberlain schon im Teenager-Alter auf YouTube. Hier konnte sie durch ihre mühelose Vertrautheit und ihren Sinn für Humor schnell ein großes Publikum für sich gewinnen. Schon in ihren früheren Videos nahm sie ihre Fans bei Ausflügen zu Secondhand-Läden und Versuchen, Kleidung zu ändern, mit, doch der Fokus ihres Kanals lag vorrangig auf anderen Themen. Ihre Einstellung zu Kleidung war eher gleichgültig und ihr Stil eher lässig.

Mit ihrem Umzug nach Los Angeles im Jahr 2018 ging die Veränderung ihres Styles einher. Doch erst 2019 kam der große Wandel, als sie Botschafterin der Luxusmarke Louis Vuitton wurde. Andere anerkannte Marken wie Levi's und Miu Miu wurden im Anschluss auf sie aufmerksam, erkannten ihre Reichweite und fingen an, mit ihr zu kollaborieren. Diese Entwicklungen brachten sie dazu, sich der Haute Couture zuzuwenden.

In ihrem Podcast "Anything Goes", den sie 2020 ins Leben rief, ist Mode ein wiederkehrendes Thema geworden. Sie spricht beispielsweise über ihre "riskanteste Fashion-Wahl" oder über verschiedenste Trends. In einer Folge mit Fashionexperte Richard Thompson Ford (58) setzt sie sich mit der Geschichte von Mode auseinander und in einer anderen Episode führt sie ein Gespräch mit ihrem Stylisten Jared Ellner, mit dem sie schon seit Jahren zusammenarbeitet.

Ihre legendären Met-Gala-Looks

Chamberlain beweist mit ihren Looks immer wieder ihre Kreativität und gleichzeitig ihre Fähigkeit, in viele verschiedenen Styles einzutauchen. 2021 absolvierte sie ihren ersten Auftritt bei der Met Gala, bei der sie mit ihrem mit Kristallen bestickten Louis-Vuitton-Kleid gefeiert wurde.

2023 erschien sie in einem hellblauen Miu Miu-Ensemble und passendem Make-up. Dieses Jahr begeisterte sie in einem mokkafarbenen Jean-Paul-Gaultier-Spitzenkleid, das an die Gothic-Mode erinnerte.

Aber auch das Motto "Weniger ist mehr" findet hin und wieder in Chamberlains Kleiderschrank Platz: Beim Film Festival in Venedig trug sie 2022 ein figurbetontes und schlicht weißes Kleid von Roberto Cavalli im Vintage-Stil. Ebenfalls im Rahmen des Festivals präsentierte sie sich aber auch in einem einzigartigen roten Valentino-Dress.

Emma Chamberlain mag es ausgefallen

Grundsätzlich trifft Emma Chamberlain aber vornehmlich gewagte Stil-Entscheidungen, die viele Blicke auf sich ziehen. Beispielsweise hat sie ein schlichtes, beiges Baumwollshirt in ein sexy Crop-Top verwandelt, in dem sie darüber einen roten BH anzog. In diesen steckte sie dann den unteren Stoff des Shirts. Ein langer schwarzer Rock und die dramatische Sonnenbrille vervollständigten den Look, den ihre Fans in den Kommentaren des Posts enthusiastisch feierten.

Ende Juni konnte Chamberlain ihre Follower erneut beeindrucken. Auf Instagram zeigte sie sich in einer schwarzen Anzughose, braunen Lederhandschuhen und einer weißen Bluse, die sie jedoch nur an der Vorderseite ihres Körpers befestigte. Der Look wirkt beinahe wie eine optische Täuschung.

Für Olympia in Paris unterwegs

Aktuell ist Chamberlain ein gern gesehener Gast bei den Olympischen Sommerspielen in Paris. Anlässlich des Sportevents präsentiert sie sich auf Instagram von ihrer sportlichen, aber nicht weniger stylischen Seite. Für viel Begeisterung sorgte etwa der royalblaue Body mit langen Ärmeln, der in Kombination mit weißer Strumpfhose und Schweißbändern an den Style der 80er Jahre erinnert.

Absolut trendy ist dagegen ihr weißes Tenniskleid mit Plisseerock, seitlichen Cut-Outs und Reißverschluss. Dazu setzte sie auf eine sportliche Cap mit USA-Aufschrift, weiße Stilettos und Socken.