Stars Emma Roberts: Darum wäscht sie im Urlaub nie ihre Haare

Bang Showbiz | 04.07.2025, 14:00 Uhr

Emma Roberts wäscht sich im Urlaub nicht die Haare.

Die 34-jährige Schauspielerin hat in ihrer Freizeit keine Lust auf unnötigen Stress und die Haare zu waschen gehört für sie dazu. Stattdessen bevorzugt sie es, ihre Haare einfach ins Meer zu tauchen, statt sie mit Shampoo und Spülung zu waschen.

„Ich versuche, mir im Urlaub nicht die Haare zu waschen“, verriet Emma jetzt im Gespräch mit ‚Popsugar‘. „Ich flechte meine Haare und springe ins Meer. Das mache ich anstelle von Shampoo und Conditioner.“ Die Schauspielerin mag außerdem den Gedanken nicht, Hotelprodukte mit ihrem gefärbten Haar zu kombinieren. Das liegt in erster Linie daran, dass sie schon oft schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, wie ihr gefärbtes Haar darauf reagierte: „Ich habe mir die Haare gewaschen, nachdem ich sie gerade gefärbt hatte, und sie haben eine völlig verrückte Farbe angenommen. Wenn ich blond war, wurden sie gelb, und wenn ich rote Haare hatte, war die ganze Farbe wieder raus. Also habe ich richtig Angst davor, meine Haare gründlich zu waschen.“

Emma ist im Urlaub tatsächlich schon bis zu fünf Tage lang ohne Haarwäsche ausgekommen. Ihre Strategie: „Ich versuche, mir am Tag vor dem Urlaub einen Blowout machen zu lassen, und dann halte ich diesen Blowout bis zum Ende mit Trockenshampoo durch.“ Entgegen der Meinung der Öffentlichkeit braucht Emma Roberts nämlich gar nicht so viel Glamour und Luxus: „Ich brauche nicht so viele glamouröse Dinge, wie die Leute wahrscheinlich denken.“