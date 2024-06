Stars Emma Roberts: Nepo-Babys haben es nicht leicht

Emma Roberts - LA Premiere - Madame Web - 2024 - Sony Pictures - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin ist nicht einverstanden damit, dass es Promi-Kinder einfacher mit allem haben.

Emma Roberts ist der Meinung, dass die Herausforderungen unterschätzt werden, denen Nepo-Babys ausgesetzt sind.

Die 33-jährige Schauspielerin ist die Nichte von Hollywood-Star Julia Roberts und die Tochter von Schauspieler Eric Roberts. Üblicherweise heißt es, dass Promi-Sprösslinge es viel einfacher haben, beruflich erfolgreich zu sein – Stichwort Vetternwirtschaft. Doch Emma hat eine andere Sicht darauf.

„Die Leute sehen nur deine Erfolge, weil sie dich nur auf dem Filmplakat sehen. Sie sehen nicht die ganze Ablehnung auf dem Weg“, erklärt sie im Podcast ‚Table for Two with Bruce Bozzi‘. „Deshalb spreche ich immer sehr offen über Dinge, für die ich vorgesprochen habe und die Rolle nicht bekommen habe. Ich denke, es ist wichtig, darüber zu reden – sonst denken die Leute, dass alles so großartig und geradlinig und einfach war, und nein, das ist es ganz und gar nicht. Aber natürlich sieht es von außen oder mit dem bloßen Auge so aus.“

Die ‚Madame Web‘-Darstellerin findet, dass es ein zweischneidiges Schwert sein kann, Verwandte in Hollywood zu haben. „Ich denke, es gibt zwei Seiten der Medaille. Die Leute sagen gerne, dass man einen Vorsprung hat, weil man Familie in der Branche hat. Aber die andere Seite ist, dass man sich selbst mehr beweisen muss. Und wenn die Leute keine guten Erfahrungen mit anderen Leuten aus deiner Familie gemacht haben, dann wirst du nie eine Chance bekommen“, schildert sie.