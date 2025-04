Stars George Clooney verrät, warum Ehefrau Amal nicht an der Broadway-Premiere teilnahm Amal Clooney nahm nicht an George Clooneys Premiere am Broadway teil, um sich um ihre Kinder kümmern zu können. Der 63-jährige Schauspieler, der seit 2014 mit Amal (47) verheiratet ist und mit ihr die siebenjährigen Zwillinge Ella und Alexander hat, gab am Donnerstagabend (3. April) sein Debüt in der Show ‚Good Night, and Good Luck‘. […]