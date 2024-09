"Phänomenale Erfahrung" Emotionale Worte: München war für Adele eine „phänomenale Erfahrung“

Adele stand an zehn Abenden in einer riesigen Arena in München auf der Bühne. (eyn/spot)

SpotOn News | 03.09.2024, 14:45 Uhr

Adele hat am Wochenende ihr letztes von zehn Konzerten in der eigens für sie errichteten Arena in München gegeben. In einem emotionalen Text bedankte sie sich jetzt bei ihren Fans für die Unterstützung: "Ich bin wirklich gerührt von der aufrichtigen Liebe".

Sängerin Adele (36) hat mit einem langen Text ihre Zeit in München Revue passieren lassen. An zehn Abenden im August trat die Sängerin in einer extra für sie gebauten Konzertarena auf einem Freizeitpark ähnlichen Gelände auf, der Adele-World. Über 730.000 Besucher aus aller Welt lockte sie damit zu ihren einzigen Europa-Konzerten in die bayerische Metropole. Drei Tage nach ihrem letzten Konzert am 31. August bedankte sie sich auf ihrem Instagram-Account bei ihren Fans und sprach von einer "phänomenalen Erfahrung".

"Wow! Wow! Wow! München, ihr wart unglaublich!", begann die Britin den Text zu einem Video, das die Fans und sie selbst bei den Konzerten und auf dem Areal der Adele-World zeigt. Adele sei "wirklich gerührt von der aufrichtigen Liebe und dem guten Willen, den ich von jeder einzelnen Person gespürt habe, die zu den einzelnen Shows kam." Eine Stimmung wie bei ihren Konzertabenden in München habe sie noch nie erlebt: "Es war wirklich spektakulär, und ich fühle mich sehr geehrt, dass man mich gebeten hat, sie zu machen."

Adele hatte Zeit ihres Lebens in München

Nicht nur bei den Konzerten an sich, sondern auch bei der Planung der "persönlichen und immersiven Akzente" der Shows habe sie die Zeit ihres Lebens gehabt. Die über 4.100 Quadratmeter große Pop-up-Arena war speziell auf die Wünsche der Künstlerin zugeschnitten. "Es gibt wirklich kein besseres Gefühl, als vor Leuten zu stehen, die man noch nie getroffen hat, und einen Haufen Songs zu schmettern, die das eigene Leben verändert haben und auf gewisse Weise auch das der anderen", führte Adele aus. Ihren emotionalen Post schloss die Musikerin mit den Worten "Danke, München!"

Die Shows in München waren die vorerst letzte Chance für europäische Fans, ihr Idol live zu sehen. Ende Oktober wird Adele noch einige Konzerte in Las Vegas geben und sich danach für "eine unglaublich lange Zeit" verabschieden. Das kündigte sie bei ihrem letzten Auftritt sichtlich emotional vor über 70.000 Fans an. Sie wolle erst mal das Leben genießen, das sie sich aufgebaut habe und Zeit mit ihrer Familie verbringen. Die 36-Jährige ist dafür bekannt, nicht gerne auf Tour zu gehen und war zuletzt 2016 auf dem europäischen Festland aufgetreten.