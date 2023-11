Am Remembrance Day Emotionaler Moment: König Charles III. enthüllt Statuen seiner Eltern

König Charles III. bei der Enthüllung der Statue zu Ehren seiner verstorbenen Mutter. (jom/spot)

SpotOn News | 12.11.2023, 09:59 Uhr

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Königin Camilla hat König Charles III. zwei Statuen vor der Royal Albert Hall in Gedenken an seine verstorbenen Eltern Queen Elizabeth II. und Prinz Philip enthüllt.

König Charles III. (74) hat am Samstag (11. November) am traditionellen Festival of Remembrance in der Londoner Royal Albert Hall teilgenommen. Bei der Veranstaltung wird den gefallenen Soldaten Großbritanniens gedacht. Bevor der 74-Jährige gemeinsam mit seiner Familie die Veranstaltung besuchte, stand noch ein besonderer Programmpunkt an.

Royales Familien-Event

Vor der Royal Albert Hall enthüllte der britische Monarch eine Bronze-Statue seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022), die durch einen roten Vorhang verhüllt war, den Charles durch ein angebrachtes Seil zurückzog. Seine Ehefrau, Königin Camilla (76), enthüllte zuvor zudem eine Statue von Charles' Vater Prinz Philip (1921-2021).

Die lebensgroßen Statuen, die an das Engagement der Königin und ihres Ehemannes für die Royal Albert Hall erinnern sollen, wurden laut britischer "Daily Mail" im Rahmen des 150-jährigen Bestehens des Gebäudes errichtet. Der Auftrag für die Skulpturen soll durch einen Wettbewerb vergeben worden sein, bei dem sieben Bildhauer in die engere Wahl gekommen waren. Sie wurden vom Queen Elizabeth Scholarship Trust, einer Wohltätigkeitsorganisation zur Förderung britischer Handwerkskunst, unterstützt. Künstlerin Poppy Field konnte sich am Ende über die besondere Ehre freuen.

Im Anschluss an den emotionalen Moment betrat das Königspaar die Royal Albert Hall. Zu der Veranstaltung begleitet wurden sie von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41), Prinz Edward (59) und Ehefrau Herzogin Sophie (58), Prinzessin Anne (73) und ihrem Ehemann Sir Tim Laurence (68), dem Herzog (79) und der Herzogin von Gloucester (77) sowie dem Herzog von Kent (88). Gemeinsam verfolgten sie unter anderem Auftritte der britischen Soulsängerin Mica Paris (54), des Popstars Calum Scott (35) und des Tenors Alfie Boe (50). Die Veranstaltung endete damit, dass die Anwesenden "God Save The King" sangen und applaudierten, woraufhin Charles der Menge zuwinkte.

Für König Charles III. steht bald ein weiterer wichtiger Tag an. Am 14. November feiert er seinen 75. Geburtstag. Gefeiert werden soll angeblich im Kreise der Familie.