Der britische Thronfolger Prinz William steht trotz der Krebserkrankung seiner Ehefrau wieder in der Öffentlichkeit. Laut eines royalen Experten sendet William mit seinen öffentlichen Auftritten auch ein wichtiges Signal.

Nachdem Prinzessin Kate (42) vor rund einem Monat, am 22. März, bekannt gegeben hatte, an Krebs erkrankt zu sein, zog sich ihre Familie rund um Ehemann Prinz William (41) zunächst für die britischen Osterferien auf ihren Landsitz Anmer Hall bei Schloss Windsor zurück. Doch in den vergangenen Tagen ist William nun behutsam ein Stück weit zur Normalität zurückgekehrt, was öffentliche Auftritte und royale Verpflichtungen angeht. Damit sendet William nach Ansicht eines Experten auch eine klare Botschaft.

Erst am gestrigen 19. April besuchte der englische Thronfolger laut "Daily Mail" in der Kathedrale von Hereford einen privaten Gedenkgottesdienst für Major Mike Sadler (1920-2024), einen hochdekorierten Veteranen des britischen Eliteregiments Special Air Service, abgekürzt SAS. Sadler zeichnete sich im Zweiten Weltkrieg durch zahlreiche geglückte Sabotage- und Kampfeinsätze hinter feindlichen Linien aus. Er war bereits vor einigen Monaten im greisen Alter von 103 Jahren verstorben.

Einen Tag zuvor, am 18. April, hatte William zum ersten Mal seit Bekanntgabe der Krebsdiagnose von Prinzessin Kate wieder einen offiziellen Termin absolviert. Beim Besuch der gemeinnützigen Organisation "Surplus to Supper" griff William unter anderem selbst zum Messer, und bereitete Speisen zu. Nochmals einige Tage zuvor, am 11. April, hatte der Vater dreier Kinder mit seinem ältesten Sohn, Prinz George (10), ein Conference-League-Spiel seines Herzensclubs Aston Villa im Stadion verfolgt.

Joining the inspirational Surplus to Supper and seeing how they redistribute 25,000 meals a year across Surrey and West London. pic.twitter.com/eiXnCXxICD

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 18, 2024