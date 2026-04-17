Film Endlich bestätigt: ‚Top Gun 3‘ mit Tom Cruise in der Mache

Tom Cruise - Avalon - 1986 - Top Gun BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2026, 13:00 Uhr

‚Top Gun 3‘ mit Tom Cruise wurde bestätigt.

Josh Greenstein, Co-Vorsitzender von Paramount Pictures, gab bekannt, dass der Schauspieler im kommenden Projekt erneut als Kampfpilot Lieutenant Pete „Maverick“ Mitchell abheben wird. Das Projekt befindet sich „offiziell in Entwicklung und ein Drehbuch ist in Arbeit“. Die Ankündigung erfolgte auf der CinemaCon im Caesar’s Palace in Las Vegas am Donnerstag (16. April).

Der 63-jährige Schauspieler war bei der Paramount-Präsentation zwar nicht persönlich anwesend, um ‚Top Gun 3‘ anzukündigen, erschien jedoch in einem Video, in dem er oben auf dem ikonischen Wasserturm des Studios auf dem Gelände in Los Angeles stand. Cruise rief von dort: „Die Zukunft sieht von hier oben ziemlich gut aus.“

Greenstein und seine Co-Vorsitzende Dana Goldberg bestätigten außerdem, dass ‚Top Gun 3‘ „Tom Cruise und Jerry Bruckheimer wieder zusammenbringen“ wird – jener Produzent, der bereits das Original von 1986 und ‚Top Gun: Maverick‘ von 2022 produziert hatte. Ein Regisseur und ein Startdatum wurden bislang noch nicht bekannt gegeben.

Im Januar 2024 deutete Glen Powell (37) bereits an, dass er selbst als Hangman, Cruise als Maverick und Miles Teller (39) als Rooster für eine Fortsetzung von ‚Top Gun: Maverick‘ zurückkehren würden – der Film spielte weltweit 1,5 Milliarden Dollar bei einem Budget von 170 Millionen Dollar ein. Im Gespräch mit ‚Variety‘ sagte er über das damalige Gerücht: „Die Leute haben mich angeschaut, als wüsste ich, was vor sich geht. Es wird bald einige spannende Dinge geben, die angekündigt werden … aber das war mir gegenüber vertraulich. Ich spreche ständig mit [Joseph] Kosinski, Cruise und Jerry [Bruckheimer].“ Im Hintergrund passiere etwas, das „aufregend“ klinge, doch er wolle noch nicht zu viel verraten: „Ich weiß nicht, wann ich zurückkehren werde … aber ich bin sicher, dass irgendwann in der Zukunft ein Jet auf mich wartet.“

Außerdem hieß es, dass Ehren Kruger (53) der gemeinsam mit dem 57-jährigen Eric Warren Singer und Christopher McQuarrie ‚Top Gun: Maverick‘ geschrieben hatte, das Drehbuch für ‚Top Gun 3‘ verfassen soll. Und im Mai 2025 sagte McQuarrie, eine Handlung für ‚Top Gun 3‘ sei „bereits in trockenen Tüchern“ und es sei „nicht schwer gewesen, sie zu knacken“. Im Gespräch mit YouTuber Josh Horowitz in einer Folge des Podcasts ‚Happy Sad Confused‘ fragte Josh Christopher: „Ist ‚Top Gun 3‘ in gewisser Weise schwerer zu knacken als ‚Top Gun: Maverick‘?“ Darauf antwortete er: „Nein, das ist bereits in trockenen Tüchern.“ Als Reaktion auf die Antwort des ‚Mission: Impossible – The Final Reckoning‘-Regisseurs fragte Josh dann: „Ihr habt es geknackt?“ Christopher bestätigte, dass die Idee für ‚Top Gun 3‘ feststeht, und fügte hinzu: „Ja, ich weiß bereits, was es ist.“