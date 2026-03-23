Stars Steven Spielberg: Arbeitsethik von Tom Cruise am Set übertroffen

Steven Spielberg - April 2023 - Avalon - TIME 100 Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2026, 11:35 Uhr

Steven Spielberg sagt, er sei in seinem Ehrgeiz für den Job von Tom Cruise noch „übertroffen“ worden.

Der Regisseur (79) inszenierte den A-Lister in den Filmen ‚Minority Report‘ von 2002 und ‚Krieg der Welten‘ von 2005. Jetzt sprach er über seine Erfahrungen mit Cruise (63) während einer Keynote-Veranstaltung auf der SXSW. Im Gespräch mit Sean Fennessey gab er zu, dass der Schauspieler ihn ganz schön auf Trab hielt und mindestens genau so lange am Set sein wollte wie er.

„Tom Cruise tauchte jeden Morgen auf, wenn ich kam“, beschrieb Spielberg die Arbeitseinstellung von Cruise. „Ich tauche vor der Crew auf. Also komme ich manchmal um 6:30 Uhr morgens ans Set.“ Der Filmemacher fuhr fort: „Bei ‚Minority Report‘ und bei ‚Krieg der Welten‘ bestand Tom darauf, dort zu sein, wenn ich da war, damit wir den ganzen Tag kartierten… was für mich wirklich hilfreich war.“

Tom Cruise hat in der Vergangenheit auch über seinen Ansatz zur Entwicklung von Fähigkeiten für seine Rollen gesprochen – ebenfalls Teil seines ehrgeizigen Herangehensweise. In einem Interview mit ‚PEOPLE‘ im Mai 2025 sagte Cruise: „Ich werde eine Fähigkeit lernen, und ich weiß, dass ich sie irgendwann in einem Film anwenden werde.“ Er fügte hinzu, dass er „ständig trainierte“ – vom Klavier über das Tanzen, Fallschirmspringen bis hin zum Fliegen von Flugzeugen oder Hubschraubern. Er sagte außerdem: „Das Wunderbare ist, dass du nie angekommen bist. Es kann immer besser werden.“

Steven Spielbergs Kommentare zur Zusammenarbeit mit Tom Cruise gehen zusammen mit weiteren Bemerkungen von Mitarbeitern des A-Promis einher – darunter Christopher McQuarrie, Joseph Kosinski und Glen Powell – die ebenfalls in Interviews mit ‚PEOPLE‘ und ‚Entertainment Weekly‘ über seine Arbeitsethik gesprochen haben. McQuarrie beschrieb Cruise Arbeit an Actionszenen mit den Worten: „Immer wenn man Tom im Flugzeug sieht, sitzt er am Steuer.“ Er fügte hinzu: „Er ist im Grunde ein Ein-Mann-Filmteam: Er bedient die Kamera, schauspielert und fliegt.“

Kosinski sprach auch über Cruises Beteiligung am Training von Co-Stars bei ‚Top Gun: Maverick‘. Er sagte: „Wir haben sie durch einen Trainingskurs geschickt, den Tom tatsächlich selbst entworfen hat.“ Er ergänzte: „Er ist lizenzierter Kunstflugpilot und wurde ins kalte Wasser geworfen, als er das erste ‚Top Gun‘ ohne jegliche Ausbildung gemacht hat. Er wusste also, dass sie sich irgendwie auf dieses Niveau hocharbeiten müssten.“ Powell reflektierte ebenfalls über die Zusammenarbeit und sagte: „Tom ist so großartig, wie die Leute denken. Er ist genauso nett, ebenso fleißig, großzügig, ebenso verfügbar. Er ist der Mann.“