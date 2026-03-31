Stars Niall Horan deutet mögliche Einladung zu Taylor Swifts Hochzeit an

Niall Horan - Sir Lucian Grainge 2023 Artist Showcase - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2026, 11:00 Uhr

Niall Horan deutet eine mögliche Einladung zu Taylor Swifts Hochzeit an.

Niall Horan hat in diesem Jahr „jede Menge Hochzeiten“, die er besuchen wird, wollte aber nicht bestätigen, ob dazu auch die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce gehört.

Der ‚Slow Hands‘-Sänger, der seit über einem Jahrzehnt mit der Popikone befreundet ist, erklärte, dass er in den kommenden Monaten mehrere Menschen aus seinem Umfeld vor dem Traualtar sehen wird. Auf die Frage, ob auch die mit Spannung erwartete Hochzeit zwischen Taylor und dem Tight End der Kansas City Chiefs dazugehört, wich er jedoch aus. Im Gespräch in der kanadischen ‚Katie and Ed Show‘ sagte Niall: „Ich habe viele Hochzeiten, zu denen ich gehen muss. Ich habe in ein paar Wochen zwei Hochzeiten, also ja.“ Moderatorin Katie Summers hakte weiter nach und scherzte, sie sei „der nervige Swiftie in jedem Raum“, doch der 32-jährige Star blieb dabei, keine offizielle Bestätigung zu geben. Er sagte lediglich: „Ich weiß, worauf du hinauswillst. Ich wurde zu ein paar Hochzeiten eingeladen. Mal sehen, zu welchen ich Zeit habe – ich weiß es noch nicht.“

Unterdessen gab Schauspieler Miles Teller kürzlich zu, dass er nicht weiß, ob er und seine Frau Keleigh Sperry zur „beeindruckenden Hochzeit“ von Taylor und Travis eingeladen werden. Auf die Frage, ob er eingeladen werde, sagte Miles dem Magazin ‚Parade‘: „Ich weiß es nicht. Ich stelle mir vor, dass das eine ziemlich beeindruckende Hochzeit wird. Ich freue mich einfach für die beiden. Ich kenne Trav auch schon eine Weile, und ich glaube, sie haben eine tolle Zeit – darum geht es ja.“

Taylor hatte zuvor dem Talkshow-Moderator Graham Norton verraten, dass die Gästeliste sehr groß sein wird und dass er zu den Eingeladenen gehört. Als er sie fragte, ob die Hochzeit 2026 stattfinden werde, antwortete sie scherzhaft: „Oh, du wirst es merken.“ Graham vermutete daraufhin, dass sie „groß auffahren“ werde, doch Taylor erklärte: „Ich meinte nur, dass ich dich einladen werde.“ Graham witzelte, wenn er eingeladen sei, müsse die Gästeliste „sehr groß“ sein, woraufhin die Sängerin bestätigte, dass sie „riesig“ sei – und dass genau das der Plan sei. Sie sagte: „Ich glaube, es wird Spaß machen, es zu planen, weil die einzigen stressigen Hochzeiten die sind, bei denen man nur eine kleine Gästeliste hat und manche Leute auf der Kippe stehen. Dann muss man seine Beziehung zu ihnen bewerten, um zu entscheiden, ob sie eingeladen werden sollen. Das werde ich nicht tun.“