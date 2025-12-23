Stars Enrique Iglesias und Anna Kournikova: Baby Nummer vier ist da

Anna Kournikova and Enrique Iglesias - December 2025 Fourth Baby Born - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2025, 09:00 Uhr

Das Promi-Paar ist zum vierten Mal Eltern geworden. Die süßen Baby-News gaben die Stars auf Instagram bekannt.

Enrique Iglesias und Anna Kournikova durften ihr viertes Kind auf der Welt begrüßen.

Der spanische Sänger und die ehemalige russische Tennisspielerin teilten am Montag (22. Dezember) einen gemeinsamen Beitrag auf Instagram, in dem sie verkündeten, dass ihre Familie weiter gewachsen ist. Zusammen ziehen sie bereits die achtjährigen Zwillinge Lucy und Nicholas sowie die fünfjährige Tochter Mary groß.

In dem Post zeigte das Paar ein zuckersüßes Foto des Neugeborenen, das es in der vergangenen Woche auf der Welt begrüßt hat. Das Baby ist mit einer Mütze auf dem Kopf in eine Decke gehüllt und schläft friedlich an ein Stofftier gekuschelt. Enrique und Anna schrieben dazu: „Mein Sonnenschein 12.17.2025.“ Das Paar schützt sein Privatleben sehr und hat bislang weder das Geschlecht noch den Namen des Babys bekannt gegeben.

Bereits Anfang des Jahres hatten Insider enthüllt, dass die Stars ihr viertes Kind erwarten. „Anna und Enrique sind sehr glücklich darüber, wieder Eltern zu werden“, zitierte das ‚People‘-Magazin den Vertrauten. „Sie haben bewiesen, dass sie großartige Eltern für ihre drei Kinder sind, und beide lieben diesen Prozess. Sie genießen die Aktivitäten und alles, was mit der Erziehung von Kindern einhergeht.“

Zuvor hatte Enrique verraten, dass er hofft, seine Kinder würden eher in die sportlichen Fußstapfen ihrer Mutter – einer ehemaligen Top-10-Tennisspielerin – treten, statt eine Musikkarriere wie er einzuschlagen. Der ‚Hero‘-Interpret sagte bereits 2020: „Ich kann euch ehrlich sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, dann definitiv Sport. Ja, ich würde Sport wählen, einfach weil ich Sport liebe. Ich liebe Golf, ich liebe Tennis, und es würde mich nicht stören, eines meiner kleinen Mädchen Tennis spielen zu sehen.“