Als Headliner auf der Pyramide Stage Er tritt doch auf: Neil Young zieht seine Glastonbury-Absage zurück

Neil Young bei seinem Auftritt auf dem Glastonbury Festival im Jahr 2009. (the/spot)

SpotOn News | 03.01.2025, 16:00 Uhr

Neil Young hat seine Meinung wieder geändert: Auf seiner Webseite verkündete er, dass er sich doch dazu entschieden hat, 2025 auf dem Glastonbury Festival im Sommer aufzutreten. Seine Absage habe auf einem "Informationsfehler" beruht.

Neil Young (79) hat seine Absage an das Glastonbury Festival wieder zurückgezogen. Auf seinem Blog stellte er am Freitag (3. Januar) klar, dass er doch als Headliner auf dem legendären Musik-Event in Großbritannien auftreten werde. "Aufgrund eines Informationsfehlers hatte ich beschlossen, nicht auf dem Glastonbury Festival zu spielen, das ich immer geliebt habe", heißt es in dem kurzen Statement. "Glücklicherweise steht das Festival nun wieder auf unserem Reiseplan und wir freuen uns sehr darauf, dort zu spielen", schrieb Young auch im Namen seiner Band Chrome Hearts.

Glastonbury bestätigt Neil Young als Headliner

Auf Instagram bestätigte auch Festival-Organisatorin Emily Eavis (45) diese Neuigkeit: "Was für ein Start in das Jahr! Neil Young ist ein Künstler, der uns in Glastonbury sehr am Herzen liegt. Er macht die Dinge auf seine Art und Weise und dafür lieben wir ihn. Wir können es kaum erwarten, ihn im Juni als Headliner in der Pyramide zu begrüßen."

Am Dienstag (31. Dezember) hatte der berühmte Musiker auf seiner Webseite namens "Neil Young Archives" angekündigt, sich als Headliner von einem Auftritt auf dem Festival zurückzuziehen – obwohl es eines seiner "absoluten Lieblings-Open-Air-Konzerte" sei. Er habe den Eindruck, dass Glastonbury aufgrund der Partnerschaft zu BBC "unter Kontrolle der Konzerne" stehe.

"Uns wurde gesagt, dass die BBC nun Partner von Glastonbury sei und von uns viele Dinge verlangte, die uns nicht interessierten", schrieb er. "Es scheint, dass Glastonbury nun unter der Kontrolle eines Konzerns steht und nicht mehr so ist, wie ich es in Erinnerung hatte."

Vor Youngs nun erfolgter Bestätigung hatten die Veranstalter lediglich offiziell Rod Stewart (79) als Act für den sonntäglichen Legenden-Slot zur Teatime angekündigt. Das Glastonbury Festival findet in diesem Jahr vom 25. bis zum 29. Juni 2025 statt.

Neil Young spielte bereits 2008 in der Pyramide

Für Young ist es nicht seine erste Show auf dem Glastonbury Festival: Der Musiker spielte 2009 als Headliner auf der Pyramid Stage. Die Performance führte jedoch zu Unmut bei den Fans, da die BBC Medienberichten zufolge nur Teile der Show ausstrahlte.

Wie die BBC begründete, habe das Management des Sängers nur zugestimmt, fünf Songs zu übertragen. "Sie glauben an das Live-Ereignis und daran, sein Geheimnis und das ihres Künstlers zu bewahren", erklärte die britische Rundfunkanstalt damals.