Musik Neil Young: Ankündigung seines Gratis-Konzerts in der Ukraine

Neil Young - Harvest Moon Gala 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2025, 09:00 Uhr

Neil Young wird seine Europatournee mit einem Gratis-Konzert in der vom Krieg zerrütteten Ukraine starten.

Der 79-jährige Künstler wird in diesem Sommer für seine ‚Love Earth Tour‘-Shows auf Tournee gehen.

Young hat jetzt bekannt gegeben, dass die kommende Tournee in dem osteuropäischen Land anfangen wird, das im Februar 2022 von Russland besetzt wurde. Der Musiker sei aktuell in Gesprächen, um ein Datum und einen Veranstaltungsort für das besondere Konzert zu sichern, weitere Details sollen in Kürze verkündet werden. Der Sänger verkündete in einem Beitrag auf seiner Website: „Neil Young und die Chrome Hearts werden die kommende ‚Love Earth Tour‘ durch Europa in der Ukraine mit einem kostenlosen Konzert für alle eröffnen.“ Youngs Tournee wird im Juni und Juli in Europa beginnen, bevor der Künstler im August und September für eine Reihe von Shows nach Nordamerika aufbricht. Die Konzerte des Stars umfassen zudem einen Headliner-Auftritt beim Glastonbury Festival in Großbritannien im Juni, sowie eine große Show im Londoner Hyde Park als Teil der American Express präsentiert BST Hyde Park-Festivalreihe am 11. Juli.