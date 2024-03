Erst seit Freitag im Stream verfügbar „Eras Tour“-Konzertfilm: Taylor Swift bricht den nächsten Rekord

Taylor Swifts sorgt auch im Kino- und Streamingbereich für Rekorde. (lau/spot)

19.03.2024

Popstar Taylor Swift eilt weiterhin von Erfolg zu Erfolg. Auch mit dem Streaming-Start ihres Konzertfilms "Taylor Swift: The Eras Tour" hat die Sängerin nun für einen neuen Rekord gesorgt.

Popstar Taylor Swift (34) feiert auch auf dem Streamingdienst Disney+ Erfolge mit ihrem Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour". Das Werk über Swifts derzeit laufende Mega-Tour, das in den Kinos bereits Einnahmen von über 260 Millionen US-Dollar generiert hatte, mauserte sich nun auch auf dem Streaming-Service des Disney-Konzerns zum bislang erfolgreichsten Konzertfilm, wie unter anderem das US-Branchenblatt "Variety" berichtet.

Swifties streamen über 16 Millionen Stunden von "The Eras Tour"

Erst in den frühen Morgenstunden des 15. März war Taylor Swifts Musikfilm weltweit auf dem Streamingdienst Disney+ gestartet. In den ersten drei Tagen nach Veröffentlichung haben Fans der Sängerin jetzt unfassbar anmutende 16,2 Millionen Stunden von "The Eras Tour" gestreamt, wie der Disney-Konzern bekannt gegeben hat.

Damit kommt der rund dreieinhalbstündige Konzertfilm auf 4,6 Millionen "Views" oder auf Deutsch "Ansichten", eine Metrik, die Disney+ als die gesamte Streaming-Zeit von rund 16 Millionen Stunden geteilt durch die Laufzeit des Films definiert. Andere auf Disney+ verfügbare Konzert- und Musikfilme wie Elton Johns (76) "Farewell From Dodger Stadium", Beyoncés (42) "Black Is King" oder Peter Jacksons (62) aufwendig produzierte Beatles-Doku "The Beatles: Get Back" lässt Swift mit diesen Zahlen alt aussehen.

Taylor Swift setzt ihre "Eras Tour" 2024 auch in Deutschland fort

Angeblich soll der Disney-Konzern die weltweiten Rechte an "Taylor Swift: The Eras Tour" für schlappe 75 Millionen US-Dollar erworben haben, wie "Variety" bereits im Februar berichtete. Bereits bei seiner Kinoauswertung wurde "The Eras Tour" zum erfolgreichsten Konzertfilm der bisherigen Kinogeschichte.

Die Sängerin selbst führt ihre umjubelte "The Eras Tour" im Juli 2024 auch nach Deutschland. Vom 17. bis 19. Juli gibt Taylor Swift drei Konzerte in Gelsenkirchen, am 23. und 24. Juli tritt sie in Hamburg auf, und am 27. und 28. Juli in München. Tickets für die Konzerte waren binnen einer halben Stunde ausverkauft.