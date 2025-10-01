Stars Eric Dane will ‚bis zum letzten Atemzug‘ gegen ALS kämpfen

Der 'Grey's Anatomy'-Darsteller will miterleben, wie seine Töchter heiraten und Kinder bekommen.

Eric Dane ist fest entschlossen, im Kampf gegen ALS alles zu geben.

Der 52-jährige Schauspieler gab im April bekannt, dass bei ihm die Motoneuronerkrankung Amyotrophe Lateralsklerose diagnostiziert wurde. Zusammen mit seiner Frau Rebecca Gayheart hat er die Töchter Billie (15) und Georgia (13). Der ‚Grey’s Anatomy‘-Star will alles daran setzen, dass er mit dabei ist, wenn die Teenager eines Tages heiraten und Kinder bekommen.

In einem TikTok-Video, das vom US-Abgeordneten Eric Swalwell aus Kalifornien geteilt wurde, sagte Dane zu dem Anwalt und Politiker: „Ich habe zwei Töchter zu Hause. Ich möchte sehen, wie sie das College abschließen, heiraten und vielleicht Enkel bekommen. Ich will bei all dem dabei sein. Deshalb werde ich bei diesem Kampf bis zum letzten Atemzug kämpfen.“

Das Video entstand während eines Treffens in Washington, DC, zusammen mit Mitgliedern der gemeinnützigen Organisation I AM ALS. Dane unterstützt die Initiative ACT for ALS, die die Entwicklung von Behandlungen für ALS und andere seltene neurodegenerative Erkrankungen beschleunigen will. Im Video erklärte der ‚Euphoria‘-Star außerdem: „ALS ist das Letzte, womit jemand diagnostiziert werden möchte. So oft dauert es lange, bis diese Menschen eine Diagnose erhalten, und dann schließt sie das von der Teilnahme an klinischen Studien aus. Deshalb ist ACT for ALS so großartig, weil es den Zugang für alle erweitert.“

Letzte Woche erklärte Danes Frau, dass sich die Familie nach der ALS-Diagnose auf professionelle Unterstützung konzentriere. „Wir haben einige professionelle Therapeuten, die uns helfen, und wir versuchen einfach, etwas Hoffnung zu haben und das mit Würde, Anstand und Liebe zu bewältigen. Es ist herzzerreißend. Meine Mädels leiden sehr, und wir versuchen einfach, da durchzukommen. Es ist eine schwere Zeit“, offenbarte Rebecca Gayheart gegenüber ‚People‘.