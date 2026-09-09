Stars Eric Idle liebte das Schreiben seiner neuen Memoiren

Eric Idle - Waterstones Piccadilly. London. 20.10.18 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2026, 09:00 Uhr

Eric Idle hat das Schreiben seiner neuen Memoiren genossen.

Der 83-jährige Star hat gerade ‚Idle in Provence: A Brief History of Thyme‘ veröffentlicht, seine neuen Memoiren, die sein Leben in Bezug auf ein Anwesen in Frankreich beschreiben, das er in den 70er-Jahren erworben hat. Eric gab zu, dass er den Schreibprozess geliebt hat. Er sagte dazu dem Magazin ‚People‘: „Ich stelle fest: Je älter ich werde, desto weniger Lust habe ich, Fiction zu schreiben, und desto mehr möchte ich Memoiren verfassen, weil es interessanter ist. Ich habe viele sehr interessante Menschen kennengelernt, und viele von ihnen waren hier, und sie waren berühmte Leute, die sich aber nicht so benahmen. Und das ist eine Art Geschenk der Anonymität.“

Eric erklärte auch, dass sein Anwesen in der Provence, Frankreich, jetzt „ein Teil von mir“ sei. Er verriet: „Es ist ein angenehmes Haus. Es ist ein wunderschönes Haus. Es ist ein Teil von mir. Es ist eine seltsame Sache, das zu tun, aber es ist auch eine schöne und interessante Sache, zurückzublicken und sich zu fragen: ‚Warum habe ich das getan?‘ oder ‚Wann war das?‘ Ich denke, das sind die interessanten Fragen in deinem eigenen Leben.“

Um die Memoiren zu schreiben, musste Eric tief in seine eigenen Erinnerungen eintauchen. Aber dennoch liebte er die Erfahrung, das Buch zu verfassen. Der ‚Monty Python‘-Star, der im Laufe seiner Karriere einen Grammy Award sowie zwei Tony-Award-Nominierungen erhalten hat, sagte: „Ich musste versuchen, mich an Dinge zu erinnern. Wann ist das passiert, und in welchem Jahr war das, all das und noch mehr. Aber das war einfach genug.“