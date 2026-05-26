Stars Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt im Fall Ulmen-Fernandes aufgenommen

Collien Ulmen-Fernandes - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2026, 14:00 Uhr

Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt wurden im Fall Ulmen-Fernandes aufgenommen.

Im Fall von Collien Fernandes und Christian Ulmen haben die Behörden nun Ermittlungen wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt aufgenommen.

Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Isabelle Fabian, den ‚Potsdamer Neuesten Nachrichten‘ am Dienstag (26. Mai) bestätigte, habe die Auswertung der bislang vorliegenden Informationen einen sogenannten Anfangsverdacht wegen Körperverletzung im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt ergeben. Nach Angaben der Behörde geht es dabei um mehrere mutmaßliche Vorfälle, die sich in den Jahren 2022 und 2023 in Spanien ereignet haben sollen. Weitere Einzelheiten wollte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht bekannt geben.

Auch mögliche Fälle sogenannter „digitaler Gewalt“ stehen weiterhin im Fokus der Ermittler. Dabei soll geprüft werden, ob es zusätzlich zu den Vorwürfen körperlicher Gewalt weitere mögliche Straftaten im digitalen Raum gegeben haben könnte. Konkrete Angaben dazu machte die Staatsanwaltschaft bislang nicht. Die Entwicklungen belasten offenbar vor allem Collien Fernandes schwer. Gegenüber dem Magazin ‚Stern‘ schilderte die Moderatorin ihre derzeitige Situation mit den Worten: „Gerade sehe ich wenig Licht.“ Zugleich äußerte Fernandes Zweifel daran, ob sie anderen Frauen in vergleichbaren Situationen grundsätzlich zu einer Anzeige raten würde. Ihre Aussagen deuten darauf hin, wie belastend öffentliche Ermittlungen und die mediale Aufmerksamkeit für Betroffene sein können.

Nach der Anzeige von Fernandes wurden zunächst Vorermittlungen eingeleitet. Wie es in dem Verfahren nun konkret weitergeht, ist derzeit noch offen. Die Staatsanwaltschaft prüft nach eigenen Angaben weiterhin die vorhandenen Informationen und Hinweise. Bis zu einer möglichen Anklage oder gerichtlichen Entscheidung gilt für Christian Ulmen wie üblich die Unschuldsvermutung. Der Fall sorgt inzwischen auch in der Öffentlichkeit für Aufmerksamkeit, da das Paar über Jahre hinweg als eines der bekanntesten Medienpaare Deutschlands galt. Beide hielten ihr Privatleben lange weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso größer ist nun das Interesse an den laufenden Ermittlungen und den möglichen weiteren Schritten der Justiz.