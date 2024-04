CinemaCon in Las Vegas Erster Auftritt als Papa: Robert Pattinson strahlt auf dem Red Carpet

Robert Pattinson und Regisseur Bong Joon-ho (re.) machen Faxen in Las Vegas. (eee/spot)

SpotOn News | 10.04.2024, 20:12 Uhr

So sieht ein stolzer und frischgebackener Vater aus: Nach der Geburt seines ersten Kindes hat Robert Pattinson nun wieder einen Red-Carpet-Auftritt absolviert.

Robert Pattinson (37) hat seinen ersten Red-Carpet-Auftritt als frischgebackener Vater absolviert. Seine Freundin Suki Waterhouse (32) hatte die Baby-News selbst erst vor wenigen Tagen via Instagram bestätigt. Wie glücklich der "Twilight"-Schauspieler über seinen ersten Nachwuchs ist, stand ihm am Dienstag bei der CinemaCon in Las Vegas geradezu ins Gesicht geschrieben. Das Blitzlichtgewitter meisterte er mit einem strahlenden Grinsen bis über beide Ohren.

"Mickey 17" kommt erst 2025

Pattinson besuchte die CinemaCon zusammen mit Regisseur Bong Joon-ho (54), um den neuen Sci-Fi-Film "Mikey 17" zu promoten. Der Film mit Pattinson in der Hauptrolle sollte eigentlich im März 2024 in die Kinos kommen. Aufgrund der Hollywood-Streiks im vergangenen Jahr hat Warner Bros. den Start des Streifens jedoch verschoben. Nun steht der 31. Januar 2025 als Stichtag in den USA fest. Dennoch hatten Pattinson und der "Parasite"-Schöpfer jede Menge Spaß bei ihrem Termin.

"Mickey 17" basiert auf Edward Ashtons Science-Fiction-Roman "Mickey 7". Die Geschichte dreht sich um Mickey (Pattinson), einen "Expendable" oder entbehrlichen Klon, der bei der Kolonisation des Eisplaneten Niflheim helfen muss. Die Dreharbeiten zu "Mickey 17" haben bereits im August 2022 begonnen.

Robert Pattinson bei der Arbeit, Suki Waterhouse zu Hause

Pattinson arbeitet also fleißig weiter, während Freundin Suki Waterhouse derweil zu Hause bei ihrem Kind verweilt. Zum Namen und Geschlecht des Kindes machen die frischgebackenen Eltern keine Angaben. Zuletzt teilte die Schauspielerin auf Instagram ein Spiegel-Selfie von sich und ihrem After-Baby-Body. Die Schwangerschaft hatte sie im November 2023 bekannt gegeben. Ganz still hat die Sängerin die Füße aber nicht gehalten: Noch während der Schwangerschaft nahm sie ihr zweites Studioalbum auf, das noch dieses Jahr erscheinen soll.

Seit 2018 sind Suki Waterhouse und Robert Pattinson liiert, das Paar gab im Dezember 2022 sein Debüt auf dem roten Teppich zur Herbstmodenschau von Dior Men in Ägypten. Wie ein Insider im Dezember 2023 dem "People"-Magazin bestätigte, seien der Schauspieler und die Sängerin inzwischen auch verlobt.