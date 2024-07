Stars Suki Waterhouse schwärmt von Robert Pattinsons Vaterqualitäten

Suki Waterhouse and Robert Pattinson December 2022 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin ist hin und weg, wenn sie ihren Partner als Papa erlebt.

Suki Waterhouse liebt es, Robert Pattinson als Papa zu sehen.

Die beiden Schauspieler wurden im März Eltern einer kleinen Tochter. Im Gespräch mit dem ‚Vogue‘-Magazin verrät die 32-Jährige, welch eine große Stütze ihr der ‚Twilight‘-Darsteller bei der Erziehung ist. „Er war [bei der Geburt] bei mir, und wie alle Väter war er sehr nervös, aber für jemanden, der ein ziemlich ängstlicher Mensch ist, war er sehr ruhig“, plaudert das Model aus. „Er ist der Vater, den ich mir nur wünschen konnte. Ich meine, ein Vater und seine Tochter? Das ist eine echte Liebesgeschichte.“

Doch wann entschieden sich die Stars eigentlich, dass sie bereit für ein Baby waren? „Wir haben es wirklich geplant. Eines Tages sahen wir uns an und sagten: ‚Nun, wir sind so weit, wie wir es sein werden.‘ Ich dachte: ‚Was kann noch mehr Chaos verursachen?’“, offenbart Suki.

Die ‚Daisy Jones and the Six‘-Darstellerin erfuhr das Geschlecht ihres Babys vor der Geburt. „Ich wünschte, ich hätte es nicht herausfinden wollen, aber ich musste mich mental vorbereiten“, gesteht sie. In dem Moment, als sie erfuhr, dass sie eine Tochter bekam, habe die Sängerin ihre eigene Mutter angerufen. „Ich sagte: ‚Oh, mein Gott, muss ich das auch durchmachen, was [du] mit mir durchgemacht hast? Ich war einfach so eine kleine B****.‘ [Meine Mutter] liebt es normalerweise, meine schrecklichen Teenager-Geschichten zu erzählen, aber sie sagte: ‚Nein, nein, du warst großartig. Du warst fantastisch, du warst in Ordnung‘“, berichtet sie.