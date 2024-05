Königin Sonja an seiner Seite Erster Auftritt nach Herz-OPs: König Harald auf Krücken unterwegs

Königin Sonja und König Harald V. von Norwegen bei ihrem Auftritt in Kongsberg. (eee/spot)

SpotOn News | 03.05.2024, 09:05 Uhr

König Harald V. von Norwegen hat nach seinen Herz-OPs wieder einen öffentlichen Auftritt absolviert. In Kongsberg zeigte er sich bei bester Laune, war aber auf Krücken angewiesen.

Es ist der erste öffentliche Termin von König Harald V. von Norwegen (87) nach den beiden Operationen, bei denen ihm im Februar erst ein temporärer, dann ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Am 2. Mai besuchte er zusammen mit Ehefrau Königin Sonja (86) die Stadt Kongsberg, die gerade ihr 400-jähriges Bestehen feiert. Harald absolvierte seinen Auftritt auf Krücken.

Königin Sonja an seiner Seite

Wie mehrere Fotos zeigen, kamen die Gehhilfen bereits beim Aussteigen aus dem Auto zum Einsatz. Harald warf sich dennoch in einen schicken schwarzen Anzug mit dunkelroter Krawatte. Königin Sonja zeigte sich im sommerlichen Ensemble aus weißer Hose und rotem Blazer-Trenchcoat mit Kragen und Gürtel. Dazu trug sie eine Sonnenbrille, hellbraune Stiefeletten mit hohem Absatz und eine dazu passende, kleine Handtasche.

In Kongsberg wurden die beiden freundlich mit Blumensträußen begrüßt. Laut einer Mitteilung des Palastes nahm das Königspaar an einem festlichen Auftritt in der Kirche teil, ehe es auf dem Platz vor dem Gotteshaus von den Fans bejubelt wurde. "Herzlichen Glückwunsch zu diesem Tag in Kongsberg und viel Glück für die nächsten 400 Jahre", wurden die beiden in der Mitteilung zitiert.

Königin Harald hatte zwei Operationen am Herzen

König Harald V. von Norwegen hat am 22. April seine royale Arbeit wieder aufgenommen, nachdem er zuvor über einen längeren Zeitraum ausgefallen war.

Im Februar war er während eines Privaturlaubs mit seiner Frau in Malaysia erkrankt. Aufgrund einer zu niedrigen Herzfrequenz wurde ihm dort in einem Krankenhaus zunächst ein vorläufiger Herzschrittmacher eingesetzt. Nach seiner Rückkehr in die norwegische Heimat erhielt er bei einer weiteren Operation einen dauerhaften Herzschrittmacher.

Über eine Bekanntmachung ließ der König aber im April verlauten, künftig sein royales Arbeitspensum zu reduzieren.