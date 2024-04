Nach gemeinsamem Spaziergang Erstes Foto vom Nachwuchs: Suki Waterhouse bestätigt Babynews

Suki Waterhouse und "Twilight"-Star Robert Pattinson sind zum ersten Mal Eltern geworden. (ym/spot)

SpotOn News | 05.04.2024, 07:53 Uhr

Erst kürzlich wurden Suki Waterhouse und Robert Pattinson mit einem Kinderwagen in Los Angeles abgelichtet. Auf Instagram bestätigt die Sängerin nun die Geburt ihres ersten Kindes und teilt das erste offizielle Foto des Nachwuchses.

Nun ist es offiziell: Mit einem Instagram-Post bestätigt Sängerin und Schauspielerin Suki Waterhouse (32) die Geburt ihres ersten Kindes mit "Twilight"-Star Robert Pattinson (37). "Willkommen auf der Welt, Engel", schreibt die Sängerin zu dem Foto, welches die "Good Looking"-Interpretin mit dem gemeinsamen Nachwuchs im Arm zeigt. Das Baby ist in einen Strampler mit blauen und rosa Herzen gekleidet ist.

Video News

Zum Namen und Geschlecht des Kindes machen die frischgebackenen Eltern keine Angaben, auch das genaue Geburtsdatum enthält die Sängerin ihren rund 4,1 Millionen Instagram-Followerinnen und -Followern vorerst vor. Wie ein Insider dem Branchenmagazin "US Weekly" verriet, könnte das Paar aktuell "nicht glücklicher sein". Sie würden "ihre Privatsphäre genießen" und sich an ihre "neue Normalität" gewöhnen.

Familienspaziergang in Los Angeles

Erst kürzlich berichtete unter anderem die "Daily Mail", dass Waterhouse und Pattinson bei einem gemeinsamen Spaziergang mit Kinderwagen in Los Angeles gesichtet wurden. Begleitet wurde das Paar dabei von Waterhouses Mutter Elizabeth.

Im November 2023 hatte die nun frischgebackene Mutter ihre Schwangerschaft bei einem Auftritt beim Corona Capital Festival in Mexiko verkündet. "Ich funkle heute besonders, weil ich dachte, es könnte euch von etwas anderem ablenken", sagte sie am roten Teppich in Bezug auf ihr Outfit, ein glitzerndes rosa Minikleid, unter dem ihr Babybauch zum Vorschein kam. "Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert", fügte sie hinzu.

Suki Waterhouse und Robert Pattinson sind seit 2018 liiert, das Paar gab im Dezember 2022 sein Debüt auf dem roten Teppich zur Herbstmodenschau von Dior Men in Ägypten. Wie ein Insider im Dezember 2023 dem "People"-Magazin bestätigte, seien der Schauspieler und die Sängerin inzwischen auch verlobt.