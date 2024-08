Wer ihn bei der Prüfung ersetzt Erstmals Sendung ohne ihn: Dschungelcamp-Star Dr. Bob ist krank

Dr. Bob fehlte in keiner Dschungelcamp-Ausgabe. (ili/spot)

SpotOn News | 28.08.2024, 15:44 Uhr

Dr. Bob ist krank und verpasst die erste Dschungelprüfung seit Beginn der Realityshow. An Tag 14 muss er ersetzt werden - und er fällt noch länger aus.

Das gab's noch nie: eine Dschungelprüfung ohne Dr. Bob! An Tag 14 der Legenden-Staffel, die derzeit bei RTL+ und RTL ausgestrahlt wird, war es nach 20 Jahren so weit. Robert "Bob" McCarron (74), wie der in London geborene Australier gebürtig heißt, musste sich für die Show krankmelden. Dr. Bob ist seit der ersten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (2004) im Einsatz.

"Er ist tatsächlich krank", verkündete Moderatorin Sonja Zietlow (56) in der im Mai aufgezeichneten Sendung die Nachricht den beiden überraschten Prüflingen des Tages, Elena Miras (32) und Georgina Fleur (34).

Jan Köppen springt für Dr. Bob ein

Wie der Sender weiter meldet, wurde der Spezialeffektkünstler und Notfallsanitäter durch Moderator Jan Köppen (41) ersetzt. Er selbst hatte den Start der TV-Show, die ausnahmsweise in Südafrika gedreht wurde, ebenfalls krankheitsbedingt verpasst – Zietlow stemmte die Moderation alleine.

Doch bei dem einen Ausfall von Dr. Bob wird es nicht bleiben. Auch an Tag 15 wird Köppen für den erkälteten Experten einspringen müssen und den Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern die Vorsichtsmaßnahmen der jeweiligen Aufgaben erklären.

Wer dann antritt, ist noch unklar. Feststeht aber, dass es einer oder mehrere der verbliebenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind. Neben Miras und Fleur sind das Kader Loth (51), Danni Büchner (46), Sarah Knappik (37), Mola Adebisi (51), Gigi Birofio (25) und Eric Stehfest (35).

Bereits ausgeschieden aus der Sonderstaffel "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" (neueste Folge zuerst via RTL+, am Folgetag im linearen Fernsehen bei RTL) sind Thorsten Legat (55), Giulia Siegel (49), Winfried Glatzeder (79), Hanka Rackwitz (55) und David Ortega (39).