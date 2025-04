Stars ‚Grey’s Anatomy‘-Star Eric Dane mit ALS diagnostiziert

Eric Dane - June 2019 - Famous - Euphoria Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2025, 09:00 Uhr

Bei ‚Grey’s Anatomy‘-Star Eric Dane wurde Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert.

Der 52-jährige Schauspieler ist jetzt mit der Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen, dass er gegen die unheilbare degenerative Erkrankung kämpft, die das Nervensystem beeinträchtigt und Muskellähmungen verursacht. Er verriet, dass er dankbar für die Unterstützung seiner Familie sei, während er auch darauf bestand, dass er weiter arbeiten will und hofft, in den kommenden Tagen an das Set seiner TV-Show ‚Euphoria‘ zurückkehren zu können.

Der Star sagte dem ‚People‘-Magazin: „Bei mir wurde ALS diagnostiziert. Ich bin dankbar, meine liebevolle Familie an meiner Seite zu haben, während wir dieses nächste Kapitel meistern. Ich fühle mich glücklich, dass ich weiterarbeiten kann und freue mich darauf, nächste Woche ans Set von ‚Euphoria‘ zurückzukehren. Ich bitte Sie, meiner Familie und mir in dieser Zeit Privatsphäre zu gewähren.“ Die Veröffentlichung berichtet, dass Eric plant, am Montag (14. April) wieder am Set zu sein.

ALS ist auch als Lou-Gehrig-Krankheit bekannt – nach dem gleichnamigen Baseballspieler, bei dem die Krankheit 1939 diagnostiziert wurde – und ist die häufigste Form der Motoneuronenerkrankung. Die durchschnittliche Überlebenszeit nach der Diagnose beträgt drei Jahre, aber einige ALS-Patienten mit einer langsam fortschreitenden Form der Krankheit können noch länger leben. Bei dem Physiker Stephen Hawking wurde die Krankheit im Alter von 21 Jahren diagnostiziert und er lebte bis zu seinem 76. Lebensjahr.

Eric ist mit der Schauspielerin Rebecca Gayheart verheiratet und sie haben zwei Kinder – Billie (15) und Georgia (13). Das Paar heiratete 2005 in Las Vegas, aber Rebecca reichte bereits 2018 die Scheidung ein. Sie reichte jedoch im März Unterlagen ein, um das wieder rückgängig zu machen. Kurz bevor Eric mit seiner Gesundheitskrise an die Öffentlichkeit ging, bestand Rebecca darauf, dass sie sich näher seien als je zuvor. Im Gespräch mit ‚E! News‘ erklärte sie: „Wir sind beste Freunde. Wir stehen uns sehr nahe. Wir sind großartige Co-Eltern. Ich denke, es ist wichtig, eine Beziehung, die endet, nicht als Scheitern zu betrachten. Es ist nur eine Saison. Es war kein Misserfolg. Es war ein großer Erfolg. Wir waren verheiratet, ich meine, wir sind immer noch verheiratet, aber seit 15 Jahren zusammen, und wir haben zwei wunderschöne Kinder, also denke ich, dass das eine erfolgreiche Beziehung ist, und so sehen wir das.“