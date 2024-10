Im TV erst ab Montag Es geht los! „Promi Big Brother“ im Netz in die neue Staffel gestartet

Die ersten Kandidatinnen und Kandidaten haben sich von der Außenwelt verabschiedet und sind in den TV-Container gezogen. (wue/spot)

SpotOn News | 05.10.2024, 18:07 Uhr

Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner ziehen in den TV-Container! Die neue Staffel von "Promi Big Brother" ist ab Samstag live im Internet zu sehen, im Fernsehen geht es ab Montag zur Sache.

"Promi Big Brother" ist in seine neue Staffel gestartet. Am 5. Oktober sind die ersten neuen Kandidatinnen und Kandidaten in den TV-Container gezogen. Wer bereits reinschauen möchte, bekommt bisher allerdings nur im Internet die Gelegenheit dazu. Im linearen Fernsehen startet die Reality-Show am kommenden Montag in die neue Runde.

Noch vor dem TV-Auftakt am 7. Oktober um 20:15 Uhr in Sat.1 oder auf Joyn ist ein Rund-um-die-Uhr-Livestream auf der Online-Plattform live gegangen. Um diesen verfolgen zu können, wird jedoch ein Joyn Plus+-Account benötigt. Nach einer einwöchigen kostenlosen Testphase kostet der Zugang 6,99 Euro monatlich.

Ist das schon die Favoritin von Moderator Jochen Schropp?

Einer, der das Ganze online bereits verfolgt, ist Jochen Schropp (45). Jener wird nicht nur die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer zusammen mit Marlene Lufen (53) durch die TV-Sendung führen, sondern gibt auch bereits erste Kommentare zur neuen Staffel ab. Insbesondere die Schauspielerin Mimi Fiedler (49) scheint es ihm angetan zu haben.

"Also ich kucke natürlich den Einzug und ich muss sagen, die ersten drei fand ich ein bisschen ruhig", erzählt Schropp in einer Instagram-Story. "Aber ich muss sagen, Mimi ist richtig süß. Die freut sich total – freu dich nicht zu früh! Aber die findet alles toll und die bringt gerade richtig gute Energie in den Container."

Das sind die Stars der neuen "Promi Big Brother"-Staffel

Neben Fiedler gehören zu den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern auch der Fußballer Max Kruse (36), Model und Moderatorin Verena Kerth (43), "DSDS"-Sänger Daniel Lopes (47), Reality-TV-Darstellerin und Model Cecilia Asoro (28), der TikToker Sinan Movez (19), Schauspieler Jochen Horst (63), Promi-Reporterin Bea Peters (42), Reality-Darsteller Matze Höhn (28), "Big Brother"-Rückkehrerin Alida Kurras (47), Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner (28) und Reality-Star Mike Heiter (32). An dessen Seite ist auch seine Freundin Leyla Lahouar (28) – das erste Paar im Container.

Doch der große Bruder hat sicherlich wie gewohnt während der Show einige weitere Überraschungen für die Bewohner parat. Eine, die die Dynamik in der Sendung vermutlich deutlich verändern dürfte, steht am Montag an. Auch Elena Miras (32), Heiters Ex, wird im Rahmen des TV-Starts einziehen. Miras wisse laut Angaben des Senders von Heiter aber nicht von Lahouar, das Paar wiederum wisse nicht, dass Miras hinzukommt. Bereits der Einzug letzterer dürfte also vermutlich für allerhand Gesprächsstoff vor und hinter den insgesamt 65 Kameras der Show sorgen.