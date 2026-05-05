Stars ‚Es ist das Beste‘: Amanda Seyfried verrät überraschende Met-Gala-Vorbereitung

Amanda Seyfried - Met Gala - May 2026 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2026, 14:00 Uhr

Amanda Seyfried verrät ihre überraschende Met-Gala-Vorbereitung.

Amanda Seyfried hat sich auf die Met Gala gemeinsam mit ihrem Haustier – einem Esel – vorbereitet.

Die ‚Housemaid‘-Darstellerin lebt auf einer Farm in den Catskills im US-Bundesstaat New York und erklärte, dass ihr ruhiges Familienleben mit ihrem Ehemann Thomas Sadoski, ihrer achtjährigen Tochter Nina und ihrem fünfjährigen Sohn in starkem Kontrast zur glamourösen Veranstaltung im Metropolitan Museum of Art am Montagabend (04. Mai) steht. Im Gespräch mit den Moderatoren Ashley Graham und Cara Delevingne im Livestream von ‚Vogue‘ sagte sie über ihren Esel Gus: „Einen Esel zu haben, ist großartig. Es ist das Beste. Ich habe ihm heute Morgen die Ohren gekrault, um mich vorzubereiten. Es ist schön, zur riesigen Met Gala zu kommen … nachdem ich gerade noch zu den Kleefeldern gelaufen bin und Ziegen und Pferde gestreichelt habe. Aber ich habe meinen Tag dort begonnen. Es ist so ausgewogen.“

Die 40-jährige Schauspielerin verriet außerdem, dass sie unter ihrem rosa Prada-Ballkleid mit tiefer Taille figurformende Unterwäsche trägt und derzeit mit Akne zu kämpfen hat: „Ich nehme im Moment Medikamente gegen Akne am Kinn.“ Daraufhin antwortete Cara: „Schatz, ich nehme das auch.“ Amanda erklärte, dass sie sich ansonsten kaum speziell auf ihre Haut vorbereitet habe: „Früher habe ich Gesichtsbehandlungen gemacht, die auch wirklich gut sind.“

Die ‚Mean Girls‘-Darstellerin sagte kürzlich, dass der Umzug von Los Angeles auf ihre Farm „entscheidend für [ihre] mentale Gesundheit“ gewesen sei. Sie erklärte: „Ich bin schon lange vor meiner Familie aufs Land gezogen. Hier zu bleiben war die beste Entscheidung für Privatsphäre, Ruhe und Natur. Es bietet ein ausgeglicheneres Leben als die Stadt.“

Unter ihren vielen Tieren – darunter Hühner, mehrere Pferde und Ziegen – steht sie besonders ihrem 15-jährigen Australian Shepherd Finn nahe, der ihr in den frühen Jahren ihrer Hollywood-Karriere Halt gegeben habe: „Finn hat mir geholfen, geerdet zu bleiben, als ich in meinen Zwanzigern in Hollywood war. Meine Tiere halten mich wirklich im Gleichgewicht.“ Auch ihre Kinder lernen durch das Aufwachsen auf der Farm früh Verantwortung: „Ich sehe, wie sie schon in jungen Jahren lernen, was es bedeutet, sich um Tiere zu kümmern. Tiere geben uns Sinn und deshalb tragen wir auch Verantwortung für ihr Wohlbefinden.“