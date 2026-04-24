Film Kate Beckinsale und Cara Delevingne stoßen zum Cast von ‚Turnbuckle‘

Kate Beckinsale - The Summer Gala by Gala One 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2026, 19:00 Uhr

Kate Beckinsale und Cara Delevingne werden in der Besetzung von ‚Turnbuckle‘ zu sehen sein.

Das Duo hat für die Komödie mit Drama-Elementen unterschrieben, in der auch Emile Hirsch, Terrence Howard, Evan Ross und Famke Janssen zu sehen sein werden. Weitere Stars im Ensemble sind Macy Gray, Sam Strike, Lily Mo Sheen, Randall J. Bacon und Tammin Sursok.

Autor und Regisseur Sean McEwen hat die Produktion von ‚Turnbuckle‘ in Arkansas abgeschlossen und der Film wird als düster-komische Südstaaten-Geschichte über Erlösung, Überleben und Chaos in einer Kleinstadt beschrieben. Ross und Greg Carney produzieren den Film für ihre neu gegründete Firma Film Mafia Entertainment.

Evan Ross, Sohn der Musiklegende Diana Ross, der zuvor in der ‚The Hunger Games‘-Filmreihe zu sehen war, sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Das ist einer dieser seltenen Filme, die sich gleichzeitig gefährlich und gehoben anfühlen. Der Cast ist elektrisierend, der Ton ist frisch, und wir glauben, dass ‚Turnbuckle‘ als Prestige-Film mit echtem kulturellen Einfluss herausstechen wird. All das wäre ohne Christopher Crane und die Arkansas Film Commission nicht möglich gewesen.“ Arkansas, besonders der Hot Springs National Park, sei ein kleines Paradies mit seinen Seen, Spas, Restaurants, einem Casino und genau der richtigen Atmosphäre, um einen Film zu drehen.

Unterdessen verriet Beckinsale, dass sie von „Müdigkeit und Traurigkeit“ überwältigt war, als sie im Januar den zweiten Todestag ihres Stiefvaters Roy Battersby beging. Neben einer Reihe von Fotos von sich und Roy schrieb Kate auf Instagram: „Ich merke, dass ich immer noch vergeblich versuche, meiner Trauer davonzulaufen, weil es mir so schwerfällt, an deinem zweiten Jahrestag ohne dich mein Handy nach Fotos von dir zu durchsuchen.“ Sie erzählte aber auch, dass sie über Jahrestagstrauer wisse, dass man von dieser auch schnell abgelenkt werden könne, wenn der Alltag einen im Griff hat: „Aber dein Körper weiß es, und dich überwältigen Müdigkeit und Traurigkeit – und dann erinnerst du dich.“ Der ‚The Aviator‘-Star schloss: „Ich vermisse dich so sehr. Ich bin so froh, dass du nicht siehst, was in der Welt passiert, was du Jahrzehnte zuvor vorausgesagt hast. Ich liebe dich, Roy. Ich habe dieses erste Jahr gehasst, in dem ich dir zu Weihnachten keine schicken Outfits für ältere Herren kaufen konnte. Schlaf gut. Roy Battersby, 20. April 1936 – 10. Januar 2024.“

Kate war erst fünf Jahre alt, als ihr Vater Richard Beckinsale im Alter von 31 Jahren an einem Herzinfarkt starb. Sie verlor zudem im vergangenen Juli ihre Mutter Judy Loe im Alter von 78 Jahren.