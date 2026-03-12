Stars Es ist ein Mädchen! Jack Osbourne begrüßt sein fünftes Kind

Jack Osbourne daughter Ozzy Matilda - ONE USE Instagram - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2026, 09:15 Uhr

Jack Osbourne begrüßt sein fünftes Kind und nennt die Kleine nach seinem verstorbenen Vater Ozzy Osbourne.

Jack Osbournes fünftes Kind hat das Licht der Welt erblickt – und die Kleine wurde nach seinem verstorbenen Vater Ozzy benannt.

Der 40-jährige Star und seine Frau Aree Gearhart sind zum zweiten Mal gemeinsam Eltern geworden, nachdem am 5. März ihre zweite Tochter zur Welt kam. Mit dem Namen zollen sie dem verstorbenen Black-Sabbath-Frontmann Tribut, der im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren starb. In einer gemeinsamen Ankündigung auf Instagram schrieben Jack und Aree: „Wir stellen vor: Ozzy Matilda Osbourne.“ Der Beitrag enthielt ein schwarz-weißes Video, in dem Baby Ozzy schläft. Eine Karte bestätigte ihr Geburtsdatum und dass sie sieben Pfund und vier Unzen wog. Als weiteres Andenken an Jacks Vater lag neben ihr eine schwarze Jellycat-Fledermaus.

Jack und Aree sind bereits Eltern der dreijährigen Maple. Außerdem hat Jack mit seiner Ex-Frau Lisa Stelly die Töchter Pearl Clementine (13), Andy Rose (10) und Minnie Theodora (7). Der stolze Vater von fünf Kindern verriet Ende letzten Jahres, dass seine Frau erneut schwanger ist – nachdem er aus dem Dschungel der Reality-Show und britischen Dschungelcamp-Version ‚I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!‘ zurückgekehrt war. Damals sagte er der ‚Sun on Sunday‘: „Es ist großartig. Wir sind super aufgeregt. Es war irgendwie geplant. Vielleicht ein bisschen früher als erwartet. Aber es war definitiv etwas, das wir wollten – und irgendwie ist es auf wundersame Weise passiert.“

Zum Glück für Jack konnten sie Ozzy noch vor seinem Tod sagen, dass sie ein Baby erwarten, was ihm beim Trauern geholfen habe. Er sagte: „Ich denke, es war teilweise eine gesunde Ablenkung, teilweise heilend – irgendwie eine Art ‚geschlossener Kreis‘, auf eine seltsame Weise. Es hat viel Energie aus der Trauer genommen und stattdessen etwas mehr Hoffnung gebracht.“