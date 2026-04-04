Stars Vertraute Bilder auf Social Media: Kelly Osbourne heizt neue Liebesgerüchte an

Kiinicki - Kelly Osbourne Instagram - April 3rd 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2026, 11:00 Uhr

Nach der Trennung von ihrem Verlobten Sid Wilson scheint die Musikerin wieder verliebt zu sein.

Kelly Osbourne hat neue Liebesspekulationen ausgelöst, nachdem sie einige Schnappschüsse in den sozialen Medien geteilt hat.

Wenige Wochen nach ihrer Trennung von ihrem Verlobten Sid Wilson veröffentlichte die Reality-TV-Bekanntheit mehrere Instagram-Schnappschüsse von Kiinicki, einer in Los Angeles ansässigen nichtbinären Person, die als Friseur arbeitet und hinter der Marke Hella Good Hair steht. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass sich die beiden nach Kellys Trennung von Sid nähergekommen seien.

Laut ‚Daily Mail‘ wurden sie nach der Trennung auf einer Party „sehr vertraut“ miteinander gesehen. Die angebliche Sichtung fand bei einer exklusiven After-Party nach Konzerten von Lily Allen im London Palladium statt. Demnach sollen sie im vergangenen Monat auch Zeit gemeinsam im Broadwick Hotel verbracht haben. Die Zeitung berichtete außerdem, dass Kelly und Kiinicki passende Tattoos haben – ein halbmondförmiger Mond mit einem Zahn –, die im selben Monat in den USA gestochen worden sein sollen, in dem Kelly zuletzt mit Sid bei den Grammys öffentlich gesehen wurde.

Kelly teilte am Freitag (3. April) erneut ein Selfie von Kiinicki mit einem nachdenklichen Emoji und postete ein weiteres Bild mit der Bildunterschrift „Kaufe einen, bekomme einen“ samt zwinkerndem Emoji. Berichten zufolge kamen sich die beiden bei der Londoner After-Party näher. Ein Insider enthüllte: „In Wahrheit hatten sie und Sid schon länger Probleme in ihrer Beziehung, und die Dinge waren nicht so, wie sie schienen.“

Die angebliche Romanze folgt auf Kellys kürzliche Trennung von Sid – nur sieben Monate nach ihrer Verlobung. Das Paar war über drei Jahre zusammen und hat den gemeinsamen Sohn Sidney, der im November 2022 geboren wurde. Sid machte Kelly hinter der Bühne beim finalen Auftritt von Black Sabbath einen Heiratsantrag – in einem Moment, bei dem auch ihre Eltern Sharon Osbourne und der mittlerweile verstorbene Ozzy Osbourne anwesend waren.

Ein Insider erklärte: „Kelly und Sid haben beschlossen, ihre Verlobung zu lösen. Kelly hat nach dem Verlust ihres Vaters sehr zu kämpfen.“ Der Trauerprozess sei unglaublich schwer und habe die Beziehung sehr belastet. „Sie haben versucht, es – auch wegen ihres Kindes – zum Funktionieren zu bringen, aber letztlich entschieden, dass eine Trennung der beste Weg ist“, ergänzte der Insider. Ozzy Osbourne starb am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren nach mehreren gesundheitlichen Problemen, darunter Parkinson.