Stars Die Osbournes haben zehnmal versucht, ihre Villa in Beverly Hills zurückzukaufen

Kelly Osbourne attends the 68th GRAMMY Awards Feb 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2026, 10:30 Uhr

Die Osbournes haben zehnmal versucht, ihre Villa in Beverly Hills zurückzukaufen.

Die Familie Osbourne hat zehnmal versucht, ihre berühmte Villa in Beverly Hills zurückzukaufen, doch jedes Mal wurden sie abgewiesen. Kelly Osbourne erzählte, dass sie gemeinsam mit ihrer Mutter Sharon Osbourne und ihrem Bruder Jack Osbourne das luxuriöse Haus zurückerwerben möchte. Dort drehten sie zusammen mit Kellys und Jacks Vater, dem verstorbenen Rocker Ozzy Osbourne, die MTV-Realityshow ‚The Osbournes‘. Ozzy starb im vergangenen Jahr im Alter von 76 Jahren. In einem YouTube-Video (‚Omaze Presents: Homes That Made Me with Kelly Osbourne‘) sagte sie: „Wir haben ungefähr zehnmal gefragt, ob wir es zurückkaufen können, und sie sagen immer nein – obwohl die jetzigen Besitzer nie dort sind. Aber es war ein großartiges Haus.“ Kelly verbindet „schöne Erinnerungen“ mit dem Anwesen, da es ihr Leben veränderte, als sie durch ‚The Osbournes‘ berühmt wurde. Gleichzeitig erinnert sie sich daran, wie ihre Mutter Sharon dort 2002 gegen Darmkrebs kämpfte. Sie sagte: „Dieses Haus wird immer einer der besten Orte sein, an denen wir je gelebt haben, und ich habe so viele schöne Erinnerungen daran, weil es mein Leben verändert hat und wir viel Spaß hatten. Aber es gab auch viel Traurigkeit, weil meine Mutter dort Krebs hatte. Aber wir haben es überstanden.“

Kelly gab zu, dass es sich heute „wunderschön“ anfühle, ihr Leben durch die Show dokumentiert zu sehen, da sie so ihren verstorbenen Vater jederzeit wiedersehen kann. „Es ist eine schöne Möglichkeit, auf mein Leben zurückzublicken, und ich habe das für immer. Und ich kann meinen Vater immer sehen, wenn ich ihn vermisse“, so die Moderatorin.

MTVs ‚The Osbournes‘ lief vier Staffeln lang von 2002 bis 2005. Und laut Kelly, sei es noch immer „absolutes Chaos“, wenn die Familie zusammenkommt. Die Serie gilt weithin als erste Promi-Realityshow im „Beobachtungsstil“. Kelly meinte deshalb scherzhaft, sie fühle sich teilweise fast verpflichtet, sich für einige der nachfolgenden Realityshows zu entschuldigen: „Es ist verrückt zu denken, dass unsere Familie diesen Fernsehstil erfunden hat und teilweise möchte ich mich fast entschuldigen, weil einige der Shows, die danach kamen, ziemlich mies waren. Aber manche waren auch großartig. Und wir waren die Ersten.“