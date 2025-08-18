Stars ‚Es ist fantastisch‘: Das hält Zoë Kravitz von Taylor Swifts ‚The Life of a Showgirl‘

Zoe Kravitz - The Batman UK Screening - 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin schwärmt von dem neuen Album des Pop-Superstars.

Zoë Kravitz hat „ein paar Ausschnitte“ aus dem kommenden Album von Taylor Swift gehört.

Die Schauspielerin lobte ‚The Life of a Showgirl‘ – das die ‚Bad Blood‘-Sängerin letzte Woche angekündigt hat und das im Oktober erscheinen soll – und versicherte den Fans, dass sie von jedem Song auf dem Album begeistert sein werden.

Auf die Frage, ob sie Taylors mit Spannung erwartete Platte schon gehört habe, verriet Zoë gegenüber ‚Extra‘: „Ich habe Ausschnitte davon gehört. Es ist natürlich fantastisch. Kein Überspringen.“ Ihr Gegenüber erwiderte: „Kein Überspringen? Das ist selten.“ Doch die 36-Jährige betonte: „Für sie nicht.“

Vergangene Woche enthüllte Zoë, dass sie und ihre Mutter Lisa Bonet Anfang des Jahres während der Waldbrände in Los Angeles in Taylors Haus übernachteten – und dabei versehentlich das Badezimmer des Popstars zerstörten. Lisas geliebte Haustierschlange Orpheus schlängelte sich durch ein winziges Loch im Badezimmer und das Mutter-Tochter-Duo konnte sie nicht bergen, ohne größeren Schaden anzurichten.

In der Show ‚Late Night with Seth Meyers‘ gestand Zoë: „Wir rissen die Fliesen auf. Wir kratzten an den Wänden. Wir haben ihr Badezimmer zerstört. Ich dachte nur: ‚Entweder wir zerstören ihr Badezimmer oder ich muss ihr sagen, dass irgendwo in ihrem Haus eine Schlange ist.'“ Zu Taylors Hausmeister habe der ‚Big Little Lies‘-Star gesagt: „Natürlich werde ich alles bezahlen, damit es repariert wird. Bitte sag nichts, bis alles repariert ist.“

Doch als die Schauspielerin ihre Freundin anrief, wusste diese bereits genau, was passiert war. „Ich erinnere mich, dass ich sie angerufen habe und sagte: ‚Hey, ich wollte mit dir über etwas sprechen.‘ Und sie meinte: ‚Liegt es daran, dass du fast eine Schlange in meinem Haus verloren und mein Badezimmer zerstört hast?'“, erzählte die ‚Caught Stealing‘-Darstellerin.