Stars Zoë Kravitz zeigt angeblich ‚1-Millionen-Dollar-Verlobungsring‘

Harry Styles and Zoe Kravitz - NYC March 2026 - Starmax via FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2026, 09:00 Uhr

Zoë Kravitz zeigt angeblich '1-Millionen-Dollar-Verlobungsring', während Gerüchte über eine Hochzeit mit Harry Styles zunehmen.

Zoë Kravitz wurde mit einem Ring fotografiert, bei dem es sich vermutlich um einen Diamant-Verlobungsring von Harry Styles handelt, der bis zu einer Million Dollar gekostet haben könnte.

Bei einem Ausflug in New York City heizte die 37-jährige Schauspielerin, bekannt aus ‚The Batman‘ und ‚Big Little Lies‘ sowie als Regisseurin von ‚Blink Twice‘, die Berichte an, dass das Paar heiraten könnte. Am Montag (27. April) wurde sie mit einem auffälligen oval geschliffenen Diamanten am Ringfinger gesehen, was laut Insidern die Spekulationen weiter anfachte. Die Sichtung erfolgt vor dem Hintergrund von Berichten, wonach der 32-jährige Sänger Harry, ehemaliges Mitglied von One Direction und heute Solo-Künstler hinter Alben wie ‚Harry’s House‘ sowie Schauspieler in Filmen wie ‚Don’t Worry Darling‘, ihr einen Heiratsantrag gemacht haben soll.

Das Paar, das seit 2024 miteinander in Verbindung gebracht wird, hat seine Beziehung weitgehend privat gehalten, obwohl es wiederholt gemeinsam in Städten wie London, Rom und New York gesehen wurde. Details zum Ring stammen aus Schätzungen der Branche. Chris von ‚The Diamond Bank‘ in Los Angeles sagte der ‚Daily Mail‘: „Zoës Ring scheint ein 10-karätiger ovaler Diamant in Gelbgold zu sein. Er wurde wahrscheinlich maßgefertigt und kostet etwa 1 Million Dollar. Er ist in einer Zargenfassung gefasst, was derzeit sehr beliebt ist.“

Berichte über Harrys angeblichen Antrag beschreiben ihn als „altmodisch“ und „romantisch“, wobei Insider behaupten, Zoë habe sofort zugestimmt. Ein Bekannter erklärte, die Schauspielerin sei „unsterblich in ihn verliebt“ und schätze, dass Harry sie „auf eine schöne, sanfte Weise unterstützt“. Weitere Behauptungen über die Beziehung waren in den letzten Tagen aufgetaucht. Eine Insider beispielsweise sagte gegenüber ‚Page Six‘, Harry sei „völlig hin und weg“ und fügte hinzu: „Er würde für sie von einer Klippe springen“, während Zoë angeblich „im siebten Himmel“ sei. Ein weiterer Insider meinte, „niemand in ihrem Umfeld ist überrascht“ über die gemeldete Verlobung.