Musik Taylor Swift findet Fan-Spekulationen über ihre Lieder ‚ein bisschen seltsam‘

Taylor Swift attends the 2026 iHeartRadio Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2026, 11:00 Uhr

Taylor Swift hat ihre Fans als „ein bisschen seltsam“ bezeichnet, weil sie mit „Detektivarbeit“ herauszufinden versuchen, über wen sie in ihren Songs schreibt.

Die Sängerin ist dafür bekannt, dass sie ihr Privatleben als Inspiration für ihre Songs nutzt, und ihre treuen Fans verbringen viel Zeit damit, ihre Texte zu entschlüsseln, um herauszufinden, um wen es in den einzelnen Songs geht – und Taylor Swift hat zugegeben, dass sich das wie ein „Vaterschaftstest“ anfühlt.

In einem Interview mit dem ‚New York Magazine‘ erklärte sie: „Es gibt Teile meiner Fangemeinde, die die Dinge wirklich auf die Spitze treiben. Dagegen kann ich nichts tun. Es gibt Leute, die versuchen, sozusagen Detektivarbeit zu leisten und die Details herauszufinden – um wen geht es hier? Was ist das? Es wird für mich ein bisschen seltsam, wenn die Leute so tun, als wäre es eine Art Vaterschaftstest. So wie: ‚Dieser Song handelt von dieser Person.‘ Denn ich denke mir: ‚Dieser Typ hat den Song nicht geschrieben. Ich habe ihn geschrieben.'“

Taylor Swift ist jedoch fest davon überzeugt, dass sie sich nicht von der Wahrnehmung anderer hinsichtlich ihrer Arbeit beeinflussen lässt. Sie fügt hinzu: „Man muss an seiner eigenen Wahrnehmung seiner Kunst und seiner Beziehung dazu festhalten, und dann muss man einfach [denken]: ‚Da ist es, ich hoffe, es gefällt euch! Wenn es euch jetzt nicht gefällt, hoffe ich, dass es euch in fünf Jahren gefällt! Und wenn es euch nie gefällt, dann habe ich es sowieso für mich selbst gemacht‘.“

In dem Interview verriet Swift weiter, dass ihr Hit ‚Love Story‘ – der 2008 veröffentlicht wurde – einer der ersten Songs war, den sie schrieb, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was andere davon hielten.