Video Heino Ferch: Schauspieler entdeckte als Kind eine Wasserleiche Schauspieler Heino Ferch verkörpert in der ZDF-Krimi-Reihe „Ingo Thiel“ den gleichnamigen Kommissar. In der Radio Bremen-Talkshow „3nach9″ spricht der 60-Jährige nun über ein unheimliches Erlebnis, dass er in seiner Kindheit erlebt hat.