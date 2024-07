Vor dem Achtelfinal-Spiel gegen Rumänien König Willem-Alexander vereidigt neue Regierung der Niederlande

Der neue Ministerpräsident Dick Schoof und König Willem-Alexander haben am 2. Juli beide den Royalen Erlass zur Regierungsbildung unterschrieben. (ae/spot)

SpotOn News | 02.07.2024, 13:54 Uhr

Während sich die niederländischen Fußballer auf ihren nächsten Einsatz bei der EM 2024 in München vorbereiten, hat König Willem-Alexander am 2. Juli in der Heimat eine ganz andere Aufgabe. Er hat die neue Regierung im Königspalast in Den Haag vereidigt.

Am 2. Juli tritt die niederländische Männer-Fußballmannschaft um 18:00 Uhr im Achtelfinale in München gegen Rumänien an. Während der spanische König Felipe VI. (56), der dänische König Frederik X. (56) und der britische Thronfolger Prinz William (42) ihre Teams bereits im Stadion angefeuert haben, ließ sich König Willem-Alexander (57) bisher nicht bei der Europameisterschaft in Deutschland blicken. Und auch seine heutige Anwesenheit erscheint unwahrscheinlich – denn der Monarch hatte am Dienstag alle Hände voll in Den Haag zu tun. Dort vereidigte er die neue niederländische Regierung.

Palast veröffentlicht mehrere Beiträge

Sieben Monate nach der Parlamentswahl im November geht damit die neue rechte Regierung an die Arbeit. Das Kabinett unter dem parteilosen Ministerpräsidenten Dick Schoof (67) wurde am Vormittag im Königspalast "Huis ten Bosch" von König Willem-Alexander vereidigt. Auf der Instagramseite widmete das Königshaus diesem wichtigen Anlass gleich mehrere Beiträge. Zu Bildern und Videos von der Unterzeichnung und anschließenden Vereidigung hieß es: "Die Ernennungen der neuen Minister und Staatssekretäre sind in Königlichen Entscheidungen verzeichnet. Auch der Rücktritt des alten Kabinetts ist darin dokumentiert. Der Kabinettseid beginnt mit der Unterzeichnung dieser Entscheidungen durch den König und den Ministerpräsidenten im Palast Huis ten Bosch." Und weiter: "Mit dem Gegenzeichen des Ministerpräsidenten kommt die Ministerverantwortung zum Ausdruck. Die Minister, denen ein Staatssekretär zugewiesen wird, unterzeichnen den Königlichen Erlass zur Ernennung des Staatssekretärs ihrer Ministerien."

Vereidigung im Oranjesaal

Anschließend erfolgte die Vereidigung der neuen Regierungsmitglieder im Oranjesaal des Schlosses. "Die neu ernannten Beamten leisten einen gesetzlich vorgeschriebenen Eid oder Versprechen. Der landesweite Moment des Übergangs zum nächsten Kabinett findet statt, wenn alle Minister vereidigt sind." Der Palast postete auch das offizielle Foto der neuen Regierung, das den König im schwarzen Anzug mit hellgrauer Krawatte inmitten der Politiker und Politikerinnen auf der Treppe vor dem Palast zeigt. Dazu teilte das Königshaus mit: "Die Regierung besteht aus dem König und allen Ministern. Das Kabinett besteht aus allen Ministern und Staatssekretären."

Der König und der werdende Ministerpräsident trafen sich schon am 1. Juli

Bereits am Vorabend hatte der König den neuen Ministerpräsidenten Dick Schoof im Palast Noordeinde in Den Haag zum Einführungsgespräch getroffen. Ursprünglich wollte der Rechtspopulist Geert Wilders (60) Regierungschef werden. Seine Partei PVV hatte die Parlamentswahl am 22. November 2023 mit 23 Prozent der Stimmen gewonnen. Seine islam- und europafeindlichen Positionen machten jedoch die Bildung einer Koalition schwierig. Am 13. März 2024 gab er dann seinen Verzicht auf das Amt des Ministerpräsidenten bekannt. Anschließend verständigten sich die PVV und die drei weiteren rechten Parteien VVD, NSC und BBB auf eine Koalition und Schoof als Ministerpräsidenten. Er war bis 2020 Mitglied der Partij van de Arbeid (PvdA).