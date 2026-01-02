Stars Este Haim hat geheiratet – Star-Gäste bei Silvesterhochzeit in Kalifornien

Este Haim - AVALON - Utah - January - 2024 - Sundance Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2026, 09:14 Uhr

Este Haim ist verheiratet.

Die Bassistin der Band Haim gab Tech-Unternehmer Jonathan Levin an Silvester (31. Dezember) bei einer prominenten Zeremonie in Kalifornien das Jawort. Zu den Gästen sollen unter anderem Taylor Swift und Stevie Nicks gehört haben. Details zum Ablauf hielt das Paar weitgehend unter Verschluss, doch die Zeitschrift ‚Vogue‘ begleitete Este bei den Vorbereitungen in Paris, wo sie gemeinsam mit ihren Schwestern Danielle und Alana das Louis-Vuitton-Atelier für Anproben besuchte.

Este sagte über ihre Hochzeitsvision: „Ich habe mich auf diesen Tag gefreut, seit ich fünf war.“ Sie habe sich immer vorgestellt, „eine Wendeltreppe hinunterzukommen in einem riesigen Ballkleid“ – und ihr Verlobter, „mein Ehemann“, stehe unten und nehme ihre Hand. Ihr Zeremoniekleid mit hohem Kragen, Puffärmeln und voluminösen Panniers sei genau so geworden, wie sie es sich erträumt habe. „Ich fühle mich exakt so, wie ich an meinem Hochzeitstag sein wollte“, sagte sie und lobte Nicolas Ghesquière, den Kreativdirektor von Louis Vuitton: „Es ist fast so, als wäre er in meine Träume gekrochen und hätte gesagt: ‚Okay, ich weiß, was sie will.'“

Am meisten habe sie sich jedoch auf das Wiedersehen gefreut. „Ich freue mich darauf, meine ganze Familie zusammen zu sehen, zu feiern, und endlich verheiratet zu sein“, sagte sie. Zum Antrag erzählte Este, Jonathan habe sie 2024 beim Wandern überrascht: „Ich hatte Akne-Medizin im Gesicht, einen Dutt, kein Make-up, Jogginghose und Sneaker.“ Er habe zunächst mit einem provisorischen Ring gefragt: „Willst du mich heiraten?“ Gleich danach ergänzte er, man müsse den Ring noch gemeinsam designen: „Das fand ich wirklich, wirklich süß.“