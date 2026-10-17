Stars Ethan Hawke hatte einst ein Auge auf Drew Barrymore geworfen

Ethan Hawke - Blue Moon - Headline Gala - The 69th BFI London Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2026, 12:00 Uhr

Ethan Hawke hatte einst ein Auge auf Drew Barrymore geworfen.

Ethan Hawke kann kaum glauben, dass er und Drew Barrymore sich nie verabredet haben. Dabei hätte er sich früher durchaus eine Beziehung mit der Schauspielerin vorstellen können.

Der 55-jährige Schauspieler plauderte in der Talkshow ‚The Drew Barrymore Show‘ aus dem Nähkästchen. In der Sendung der 51-jährigen Gastgeberin sprach Ethan über seine langjährige Verbundenheit mit dem Hollywoodstar. „Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in der ich nicht wusste, wer du bist“, gestand er Drew. Die Schauspielerin erwiderte prompt: „Genauso geht es mir mit dir!“ Dann legte Ethan nach: „Was ich einfach nicht glauben kann, ist, dass wir uns nie verabredet haben. Ich meine …“ Drew, die bereits dreimal verheiratet war, reagierte scherzhaft: „Wo warst du denn? Und mal ehrlich: Was hätten ich und jedes andere Mädchen auf diesem Planeten dafür gegeben, mit dir auszugehen! Wo zum Teufel warst du?“

Anschließend erinnerte sich Ethan an die Partys, die er in den 1990er-Jahren besuchte. Dabei habe er sich immer wieder gefragt, ob Drew wohl auch dort sein würde. „Ich wollte möglichst lässig bleiben. Ich wollte, dass es sich ganz natürlich ergibt. Ich dachte, irgendwann würde einfach etwas Magisches passieren“, erzählte der Schauspieler, der seit 2008 mit seiner Schauspielkollegin Ryan Shawhughes verheiratet ist. Drew kommentierte trocken: „Und seht euch an, was dabei herausgekommen ist – nichts!“

Unterdessen hatte Drew in ihrer eigenen Show bereits offen darüber gesprochen, wie ungewöhnlich sie es findet, als alleinerziehende Mutter wieder auf Partnersuche zu gehen. Sie bezeichnete das Dating als „bizarr“ und gab zu, dass sie sich mit den praktischen Herausforderungen bislang nicht wirklich angefreundet habe. Die Schauspielerin hat zwei Töchter mit ihrem Ex-Mann Will Kopelman: die 14-jährige Olive und die zwölfjährige Frankie. „Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie ich das überhaupt angehen soll“, erklärte Drew. „Ab und zu gehe ich mal auf ein Date. Aber in meinem Erwachsenenleben fühlt sich das eher wie etwas an, das nebenherläuft. Es gehört nicht wirklich zu meiner eigentlichen Welt oder meinem Alltag zu Hause.“ Auch davon, einen möglichen neuen Partner ihren Kindern vorzustellen, hält Drew derzeit wenig. Sie habe „kein Interesse“ daran, diese beiden Lebensbereiche miteinander zu verbinden. „Meine Mädchen sagen mir ständig, dass sie sich wünschen, dass ich jemanden kennenlerne. Und dann sage ich ihnen: ‚Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das mit euch beiden machen soll.‘ Und das ist auch völlig in Ordnung!“, erklärte sie. „Wenn mir etwas fehlen würde, wenn ich wirklich unzufrieden wäre oder das Gefühl hätte, dass ich etwas brauche, dann würde ich dazu stehen.“