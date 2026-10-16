Stars Hilary Swank äußert sich zu Kritik, nachdem sie ihre Schwangerschaft mit 52 bekannt gegeben hat

Hilary Swank - Golden Globes 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2026, 11:19 Uhr

Hilary Swank äußert sich zu Kritik, nachdem sie ihre Schwangerschaft mit 52 bekannt gegeben hat.

Hilary Swank hat auf die Kritik reagiert, die Frauen entgegengebracht wird, wenn sie erst in höherem Alter Kinder bekommen.

Die Schauspielerin hatte kürzlich bekannt gegeben, dass sie mit 52 Jahren erneut schwanger ist. Der aus der Serie ‚Yellowjackets‘ bekannte Star überraschte seine Fans am Mittwoch (14. Oktober) mit der Nachricht, dass er ein weiteres Kind erwartet. In einem auf Instagram veröffentlichten Familienvideo präsentierte Hilary ihren wachsenden Babybauch. Nun sprach sie in der ‚The Drew Barrymore Show‘ über ihre Schwangerschaft und machte deutlich, dass sie nicht versteht, warum ältere Väter deutlich weniger Kritik erfahren als Frauen, die spät Mutter werden. „Frauen müssen sich eine Menge Kritik gefallen lassen, wenn sie in höherem Alter Kinder bekommen. Bei Männern ist das nicht so, das finde ich bemerkenswert“, sagte Hilary zu Moderatorin Drew Barrymore. Drew, selbst Mutter von zwei Kindern, bezeichnete diese Doppelmoral als „seltsam“ und ergänzte: „Männer bekommen noch mit 80 Kinder. Und das ist weder eine Umschreibung noch ein Scherz.“ Der Star aus ‚Million Dollar Baby‘ entgegnete: „Du hast deine Kinder in deinen Vierzigern bekommen, und die Leute waren deswegen nicht immer besonders verständnisvoll.“

Hilary wurde 2023 im Alter von 48 Jahren erstmals Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Philip Schneider bekam sie Zwillinge, Aya und Ohm. Die Schauspielerin verriet, dass sie in der Vergangenheit sogar von einer Frau wegen ihres späten Kinderwunsches zurechtgewiesen worden sei. Die unbekannte Frau habe ihr vorgeworfen: „Wie kannst du es wagen? Du bist zu alt.“ Allerdings erklärte Hilary, dass die Reaktion vermutlich mit einem persönlichen Schicksalsschlag der Frau zusammenhing: Sie hatte ihren geliebten Vater verloren, als sie selbst noch in ihren Zwanzigern war. Die Oscarpreisträgerin sagte: „Ich konnte das nachvollziehen, weil auch mein Vater verstorben ist. Er war einer meiner absoluten Lieblingsmenschen auf der Welt. Ich dachte mir: ‚Ich wäre lieber geboren worden und hätte diesen Menschen, der mir so viel bedeutet hat, kennenlernen und diese Erfahrung machen dürfen, als überhaupt nicht geboren worden zu sein.'“ Das Interview in der ‚The Drew Barrymore Show‘ soll am 20. Oktober ausgestrahlt werden.

Hilary verkündete ihre Schwangerschaft mit einem humorvollen Video, in dem sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Philip und den dreijährigen Zwillingen tanzt. Alle Familienmitglieder haben Leuchtstäbe an ihren Körpern befestigt. Zum Schluss präsentiert die Schauspielerin ihren wachsenden Babybauch, neben dem eine kleine, ebenfalls mit Leuchtstäben verzierte Babyfigur zu sehen ist. In den Kommentaren reagierte Hilary auch auf eine Followerin, die schrieb, die Schwangerschaftsnachricht habe ihr neue Hoffnung für ihre eigene Zukunft gegeben. Die Frau schrieb: „Mit 39 bin ich immer noch Single und habe keine Kinder. Du machst mir wirklich Hoffnung, dass das Leben, das ich mir wünsche, für mich noch Wirklichkeit werden kann. Herzlichen Glückwunsch dir und deiner wunderschönen Familie.“ Die Oscarpreisträgerin antwortete: „Danke! Das kann es tatsächlich! Ich halte mich immer an den Gedanken, dass Dinge zu ihrer Zeit geschehen und nicht unbedingt dann, wenn wir es wollen. Bei mir war das bisher immer so. Aber natürlich war es für mich immer am schwierigsten, darauf zu vertrauen. Ich wünsche dir unerschütterliches Vertrauen und ganz viel Schönes auf deinem Weg!“

Hilary hatte bereits früher erklärt, dass sie einen besonderen Vorteil darin sieht, ihre Zwillinge erst in einem späteren Lebensabschnitt bekommen zu haben: Sie könne bewusster für ihre Kinder da sein und ihre gemeinsame Zeit intensiver erleben. Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ sagte sie: „Es hat sich einfach so ergeben, dass ich erst so viel später im Leben Kinder bekommen habe. Es lag nicht daran, dass ich sie nicht schon früher wollte. Es gab viele Dinge, die das verhindert haben. Deshalb kann ich mir heute wirklich Zeit nehmen, um mit ihnen zusammen zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich dank der Möglichkeit, so präsent in ihrem Leben zu sein, viel mehr Muttertage erlebe als nur den eigentlichen Muttertag.“